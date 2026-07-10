Этот популярный метод утепления на самом деле вредит дому, – глава правления ОСМД

Из-за температурных "перепадов" в конструкциях дома может образовываться плесень.

Точечные методы утепления могут нанести вред дому, поэтому лучше утеплять его сразу целиком. Об этом в эфире "Киев 24" сказал Кирилл Петров, председатель правления Объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).

Отвечая на вопрос об утеплении в домах, он отметил, что оно создает температурные "перекосы" в конструкциях дома.

"Смещает точку росы. Соответственно, какая-то часть перегревается, какая-то не прогревается. Внутри – конденсат. Это рано или поздно наносит вред дому. Приводит, например, к появлению плесени", – пояснил эксперт.

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Да, говорит Петров, точечные методы утепления могут помогать локально, но вредят в целом.

"Поэтому в таких случаях лучше утеплять дом целиком. Это снижает потребление тепла, как правило, на 30–50%. То есть это очень большой шаг к экономии зимой… Капитальные затраты огромные, но обычно срок окупаемости утепления – в пределах 5–7 лет", – рассказал он.

Теплый пол в доме

Как сообщалось, теплый пол стал одним из самых популярных решений для отопления домов – благодаря комфорту и равномерному распределению тепла. Впрочем, главным его недостатком является большая тепловая инерция, что особенно ощутимо в периоды переменчивой погоды. Трубы системы теплого пола расположены под слоем стяжки, которая накапливает тепло. Именно поэтому такая система не реагирует мгновенно на изменение температурных настроек. То есть, например, если утром прохладно, а к обеду температура на улице существенно повышается, то помещение может ещё некоторое время продолжать нагреваться из-за высокой тепловой инерции системы.

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