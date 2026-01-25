Как влияет прием добавок омега-3 на уровень сахара в крови: что говорят эксперты

Недостаточно доказательств в поддержку утверждения о том, что добавки с омега-3 могут улучшить контроль уровня глюкозы в крови.

Без тщательного лечения диабет может привести к серьезным осложнениям, затрагивающим глаза, почки, сердце и нервы. Ввиду серьезности и хронического характера диабета ученые начали исследование потенциальной роли добавок, таких как жирные кислоты омега-3, в профилактике этого заболевания. Однако, несмотря на значительные научные исследования, результаты относительно влияния добавок омега-3 на уровень сахара в крови остаются противоречивыми, пишет verywellhealth.com. В частности, хотя некоторые исследования показали, что добавки омега-3 снижают уровень сахара в крови, другие сообщают о незначительном или полном отсутствии влияния.

Что показывают научные исследования?

Одним из примеров является исследование 2024 года, опубликованное в журнале Current Nutrition Reports. В этом исследовании были рассмотрены 30 рандомизированных контролируемых исследований с участием преимущественно взрослых, страдающих одной из трех форм диабета: диабетом 2 типа, диабетом 1 типа или гестационным диабетом. Участники получали добавки омега-3 различных типов и доз в течение от шести недель до 12 месяцев.

Исследование показало, что у некоторых участников наблюдалось снижение уровня глюкозы в крови натощак при приеме добавок омега-3, в то время как у других изменений не наблюдалось.

Исследователи отметили, что такие различия в результатах испытаний могут быть обусловлены следующими факторами:

Количество участников в каждом испытании

Продолжительность испытания

Возраст участников и, в частности, как долго у них был диабет

Дозировка добавки омега-3

Другие примеры исследований

В исследовании 2022 года были рассмотрены 30 рандомизированных контролируемых испытаний с участием лиц с диабетом и без него. Результаты показали, что прием добавок омега-3 привел к значительному снижению уровня сахара в крови натощак.

В исследовании 2020 года были рассмотрены 12 рандомизированных контролируемых испытаний с участием чуть более 800 взрослых с диабетом 2 типа. Результаты показали, что прием добавок омега-3 не повлиял на уровень сахара в крови.

В исследовании 2019 года были рассмотрены 83 рандомизированных контролируемых испытания с участием более 120 000 человек с диабетом и без него. Средний период испытаний длился почти три года. Результаты показали, что увеличение потребления омега-3, будь то в виде добавок или продуктов питания (рыбы или растений), оказывает минимальное или нулевое влияние на уровень глюкозы в крови.

Стоит ли принимать добавки с омега-3?

В целом, недостаточно доказательств в поддержку утверждения о том, что добавки с омега-3 могут улучшить контроль уровня глюкозы в крови. В частности, Американская диабетическая ассоциация (ADA) не рекомендует постоянно принимать добавки с омега-3 людям с диабетом.

Однако существуют некоторые доказательства того, что добавки омега-3 могут улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы у людей с диабетом и факторами риска сердечных заболеваний, такими как высокий уровень холестерина.

Популярным источником Омега-3 является лосось, однако диетологи рекомендуют еще 5 неожиданных продуктов, в которых больше омега-3, чем в этой рыбе.

