Разбираемся, можно ли замораживать сливочное масло в морозилке и как сохранить его вкус, текстуру и свежесть на долгое время.

Вы когда-нибудь задумывались, можно ли замораживать сливочное масло? Оказывается, этот молочный продукт прекрасно хранится в морозилке, и у вас всегда может быть под рукой пачка или две. Главное - это правильно замораживать масло и правильно его размораживать - об этом, а также как долго его можно хранить в морозилке, рассказываем ниже.

Что будет с маслом, если его заморозить

Разные виды масла по-разному ведут себя при замораживании. При заморозке вода и жир в продукте могут слегка разделяться, из-за чего текстура после размораживания становится менее кремовой или немного крошащейся. Но это изменение в основном поверхностное и почти не влияет на использование масла при готовке или выпечке, пишет издание Milk and More.

Соленое масло

Отлично подходит для заморозки - соль выступает натуральным консервантом, сохраняя вкус и текстуру продукта. Благодаря этому такое масло может довольно долго лежать в морозилке. Чтобы разморозить, просто оставьте его в холодильнике на день - оно будет как свежее.

Несоленое масло

Тоже подходит для заморозки, но хранится хуже, чем соленое, и без соли масло сильнее впитывает посторонние запахи. Чтобы сохранить его качество, перед заморозкой оберните масло пищевой пленкой и положите в герметичный контейнер.

Маргарин и другие альтернативы

Также можно замораживать немолочные заменители, например, маргарин, кокосовое масло или растительные спреды. Однако после размораживания их текстура и вкус могут измениться.

Например, кокосовое масло начинает крошиться, а маргарин - расслаиваться.

Как правильно замораживать масло:

замораживайте целым куском или нарежьте масло на небольшие кубики для конкретных рецептов - так его буде проще делить и взвешивать;

перед заморозкой масло плотно заверните в фольгу или пищевую пленку и положите в герметичный контейнер или запечатанный пакет для морозилки;

напишите дату и вид масла на контейнере или пакете - так вы не забудете, когда его пора использовать.

Размораживать масло следует через холодильник, в течение 24 часов.

Важно: не размораживайте масло в микроволновке - это приводит к неравномерному таянию и ухудшению текстуры.

Как долго можно хранить в морозилке и можно ли повторно замораживать сливочное масло

Срок хранения замороженного масла зависти от его типа:

соленое масло можно хранить до 12 месяцев;

несоленое масло - 6-9 месяцев;

альтернативы типа маргарина - 3-4 месяца.

Повторно замораживать масло можно, но делать этого не советуют: ухудшается его вкус, запах и текстура. Как уже говорили выше, лучше замораживать масло порционно, чтобы избежать необходимости повторного замораживания.

