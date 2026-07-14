Как часто нужно менять шланг в стиральной машине: эксперты назвали оптимальный срок

Профилактическая замена играет важную роль в снижении риска неприятных инцидентов.

Несмотря на то, что шланг является одним из наименее заметных элементов стиральной машины, он играет важную роль в безопасной работе прибора и защите дома от затопления. Поэтому его замена - это простая и недорогая мера, которая может предотвратить большие расходы. Поэтому издание lovedeco объяснило, как часто следует заменять шланг в стиральной машине и какое значение имеет эта деталь.

Что нужно знать о шланге стиральной машины

Когда речь заходит о шланге стиральной машины, многие представляют себе лишь один гибкий элемент, входящий в состав прибора. Однако на самом деле стиральная машина оснащена несколькими шлангами, каждый из которых выполняет четкую роль в работе прибора.

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"Есть подающий шланг или шланги, через которые вода поступает из водопровода в машину, а также сливной шланг, отвечающий за отвод грязной воды после завершения каждого цикла стирки. В большинстве современных моделей есть только один шланг подачи, подключенный к холодной воде. Это объясняется тем, что стиральная машина самостоятельно нагревает воду до температуры, выбранной в программе стирки. Однако некоторые более старые модели или определенные приборы, продаваемые на конкретных рынках, могут иметь два шланга подачи воды: один для холодной, а другой - для горячей", - объясняется в материале.

Независимо от этого, все стиральные машины также оснащены сливным шлангом, который отводит сточную воду в канализацию.

Через какое время рекомендуется заменять шланг стиральной машины

Подающие шланги стиральной машины следует профилактически заменять примерно каждые 3-5 лет. Эта рекомендация в первую очередь касается классических резиновых шлангов, ведь именно они наиболее подвержены износу, вызванному постоянным давлением воды и перепадами температуры.

"В случае шлангов, оплетенных сеткой из нержавеющей стали, срок эксплуатации может быть несколько дольше благодаря повышенной прочности материалов. Однако даже в этой ситуации производители рекомендуют регулярно проверять шланги и заменять их, когда появляются первые признаки износа или когда приближается указанный срок эксплуатации", - отмечается в публикации.

По словам специалистов, профилактическая замена играет важную роль в снижении риска неприятных инцидентов. Новый шланг лучше выдерживает давление в системе, имеет уплотнители в очень хорошем состоянии и обеспечивает эффективную герметизацию между краном и стиральной машиной.

Кроме того, стоимость шланга незначительна по сравнению с расходами, которые может повлечь за собой затопление квартиры или дома.

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