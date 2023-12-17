"Полицай", "полисмен", "коп", "фараон" - не издевайтесь над подчиненными МВД такими словами.

Оказывается, "поліцейський" - не слишком правильное обращение к правоохранителю. Частица "эй" - это что-то "о русском языке".

Известный языковед Александр Авраменко объяснил, как правильно обращаться. Он акцентировал: "полицай", "полисмен", "коп", "фараон" - также недопустимые варианты употребления по отношению к подчиненным МВД.

"Начнем со словарей, в них мы найдем лишь форму произношения "поліцейський". И как существительное - "поліцейський мені допомгі", и как прилагательное "поліцейський автомобіль". Такое же название мы найдем и в официальных источниках: положениях, законах, документах на сайте МВД", - признал Авраменко.

В то же время некоторые языковеды советуют отдавать предпочтение варианту "поліціант", подчеркнул он. "Так называемая частица "Эй"в слове "поліцейський" не свойственна украинскому языку, это больше о "русском". Сравните, на русском - "библейский", а на украинском - "біблійний"(не "біблейський"), на русском - "армейский", а на украинском - "армійський", - указал филолог.

В качестве прилагательного следует использовать слово "поліційний", добавил Авраменко. То есть, "поліційний автомобиль" - это правильная форма употребления в речи.

Авраменко советует забыть фразу-суржик "с наступаючим святом"

Перед Новым годом стоит знать, всем известна фраза-поздравление с "наступаючими святами" - банальный суржик, который стоит обходить десятой дорогой. Об этом также заявил филолог Авраменко.

Он советует употреблять как альтернативу "з передсвятом" или "з прийдешнім" праздником. Но лучше вообще не делать привязки ко времени. Поздравляйте проще: "с Новым годом" или "сРождеством Христовым".

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