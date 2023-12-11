Языковед объяснил, как правильно на украинском называть кофе.

Слово "кофе" есть в украинских словарях, и его называют синонимом слова "кава".

В частности, "кофе" мы находим в качестве нормативного в академическом толковом Словаре украинского языка (1970-1980 годов). Отмечается, что это слово не склоняется, имеет средний род и означает то же, что "кава".

Заслуженный работник образования Украины, доцент - языковед Александр Авраменко, отметил, что в нашем языке необходимо избегать употребления слова "кофе".

Видео дня

"...хоть в словарях и есть слово "кофе", но советую его избегать, поскольку это слово искусственно ввели в наши словари в советские времена с целью сближения украинского языка с русским - ну вот была такая политика. Итак, не "кофе" и тем более не "кохфе", а "кава", - подчеркнул преподаватель.

Эксперт добавил, что также правильно говорить и писать "кавовий", а не "кофейний" и нужно использовать слово "кавник", а не "кофейник".

Интересные факты об украинском языке - что сегодня стоит знать

Ранее сообщалось, что значит в украинском языке колоритная фраза "дідька лисого". Согласно одному из словарей, это крылатое выражение (фразеологизм) имеет значение "ни за что, никогда".

Александр Авраменко объяснил, что "дідько лисий" - мифическое существо, добрый или злой дух. "Дідьками" в народе называют ангелов, которые хотели сравниться с богом, и за это были сброшены на землю и, в зависимости от того, куда упали, стали называться по-разному. Например, тот, который упал в дом людей, стал домовым. Языковед подчеркнул, что "дідьків" считали лысыми.

Вас также могут заинтересовать новости: