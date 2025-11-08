Министр обороны Германии уже сейчас сталкивается с трудностями даже внутри собственной партии.

Министр обороны Германии Борис Писториус подвергся резкой критике со стороны левого крыла собственной партии за слова о том, что Германии нужно стать "kriegstüchtig" — то есть готовой к войне. И все же, согласно опросам, спустя почти три года на посту, он по-прежнему остается самым популярным политиком Германии с большим отрывом.

Долговременная популярность этого "жесткого" министра обороны, возможно, лучше всего иллюстрирует противоречия, поставившие Германию и Европейский союз в трудное положение, пишет The Washington Post. Нация и континент, которые после Второй мировой войны определяли себя как "мирный проект", сегодня сталкиваются с острой необходимостью вооружаться и защищаться от растущей российской угрозы. Это задача, с которой им трудно справиться, считают журналисты.

Сообщается, что агрессия России и требования президента США Дональда Трампа, чтобы Европа взяла на себя ответственность за собственную безопасность, привели к заметному изменению общественного восприятия того, что нужно континенту. Но хрупкая ситуация в Германии — где армия остается небольшой, слабой и недостаточно подготовленной — ставит под сомнение способность Писториуса обеспечить политическую волю и широкую национальную поддержку для проведения фундаментальных изменений.

"Немцы хотят быть как Швейцария: экономически успешными, но как можно более политически нейтральными. Мы не готовы снова серьёзно думать о войне", — отмечает бывший многолетний лидер Социал-демократической партии (СДПГ), однопартиец Писториуса Зигмар Габриэль.

Инициатива Писториуса по ремилитаризации, по его словам, "заставит немцев ясно определить, какое место они действительно занимают в Европе и мире".

Как Германия готовится к войне

Острая дискуссия вокруг восстановления обязательной военной службы подчёркивает вызовы, стоящие перед Писториусом. В стране сейчас не хватает 80 000 действующих военнослужащих до целевых 260 000 в ближайшие десять лет, не считая десятков тысяч резервистов, пишет СМИ.

Чтобы достигнуть этих цифр, Писториус пытается найти баланс между позицией своей партии, выступающей против призыва, и реальностью — бундесвер вряд ли сможет набрать достаточное число военнослужащих только через добровольный набор.

Когда Писториус представил предложение, основанное на добровольной службе, его заблокировал возглавляемый канцлером Фридрихом Мерцем правоцентристский Христианско-демократический союз (ХДС), который лидирует в правящей коалиции.

В прошлом месяце коалиция представила обновленный план, предусматривающий возможность лотереи призыва — и уже Писториус выступил против.

Ранее УНИАН сообщал, что в Германии есть и те, кто понимает необходимость готовиться к войне против России, в случае ее агрессии. Генерал-лейтенант Александр Золльфранк заявил, что Россия по-прежнему обладает очень большим военным потенциалом, несмотря на войну против Украины.

Кроме того, мы писали, что у Европы есть 5 лет на подготовку к войне с Россией. К 2030 году Европе необходима достаточно сильная европейская оборонительная позиция, чтобы убедительно сдерживать своих противников.

