Есть несколько вариантов замены суржиковой фразы, поделился языковед.

Часто украинцы поздравляют друг друга суржиковой фразой "з наступаючим Новим роком" - как правильно на украинском сказать то же самое посоветовал заслуженный работник образования Украины - языковед и доцент Александр Авраменко.

Фразы "з наступаючим" нет в наших словарях, поскольку это "банальный суржик", рассказал эксперт в эфире программы "Сніданок з 1+1". По его мнению, лучше всего поздравлять земляков с каким-то праздником без акцента на временную преемственность - просто "з Новим роком" или "з Різдвом Христовим", потому что "издавна украинцы именно так поздравляли своих родственников".

"А и в самом деле, зачем подчеркивать время, когда и так все прекрасно понимают, что вот-вот праздник наступит...", - сказал эксперт.

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Авраменко добавил, что суржиковую фразу "з наступаючим" грамотно также заменять поздравлениями "з передсвятом" или "з прийдешнім".

В центре внимания украинский язык - новости, которые стоит знать

Александр Авраменко ранее рассказал о советской "словарной диверсии".

Языковед отметил, что в украинских словарях есть слово "кофе", которое якобы имеет такое же значение как "кава". Эксперт подчеркнул, что в словари во времена СССР специально внесли русизм, и правильно на украинском говорить только "кава".

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