Президент рассказал, как Украина восстанавливается после ночной атаки.

Ночной удар российских оккупантов был очень наглый и демонстративный - среди целей, которыми бил враг, было много баллистики, и сейчас Украина работает с партнерами, чтобы приобрести дополнительные системы "Пэтриот", способные противостоять таким атакам. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Много баллистики - не менее 25 баллистических ракет было, также были аэробаллистические и крылатые ракеты, еще более 450 беспилотников различных типов. Очень наглый, во многом удар демонстративный", - подчеркнул он.

Глава государства подчеркнул, что давления на Россию мало, и любые ослабления в уже существующих форматах давления только мотивируют президента страны-агрессора Владимира Путина затягивать эту войну, наносить больший вред Украине, нашим людям, а также и "другим в мире".

"Слабость реагирования на российскую наглость дает мотив России продолжать эту войну. Нужно столько санкций, столько давления, столько поддержки жизни, чтобы у России не осталось средств к существованию в условиях войны", - сказал Зеленский.

По его словам, основной мишенью этого удара были наши города, энергетика и люди:

"К сожалению, есть погибшие. В Днепре российский дрон ударил прямо по дому, по состоянию на сейчас известно, что в городе три человека погибли. К сожалению, есть погибший также и в Харькове".

К восстановлению после обстрела привлечены все службы. Зеленский отметил, что с ночи он на связи со всеми ответственными чиновниками, и они должны максимально оперативно восстановить поставки электричества, воды и тепла в тех городах, где были повреждения.

"Чиновники должны быть в регионах: в Харькове, на Полтавщине, Днепровщина наша, наша Кировоградщина, в Донецкой области, в Херсоне - во всех тех регионах, где сейчас нужно принимать оперативные решения и помогать нашим людям. Областная власть должна получить всю необходимую поддержку из центра", - сказал он.

Кроме того, глава государства отметил, что за эту ночь украинские Силы обороны обезвредили более 400 вражеских дронов, что является существенным результатом подразделений беспилотных систем, армейской авиации и мобильных огневых групп.

"Есть срабатывание РЭБ. Часть ракет также удалось сбить. И очень сложно, конечно, противодействовать баллистическим и аэробаллистическим ракетам. Лишь немногие системы в мире могут эффективно сбивать такие ракеты. И чтобы закрыть всю нашу территорию, нужно значительно больше систем, значительно больше ракет к этим системам", - подчеркнул Зеленский.

Так, добавил он, Украина работает с партнерами, с Соединенными Штатами Америки, чтобы приобрести дополнительные системы Patriot:

"Очень рассчитываем на поддержку. Я благодарю каждого лидера, я благодарю каждого нашего друга в Европе, в Америке, в Азии, кто нам помогает, кто пытается помочь. Решения будут".

Атака РФ 8 ноября

Как сообщал УНИАН, в ночь на 8 ноября Россия атаковала объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

В частности, на Харьковщине на рабочем месте погиб сотрудник одного из энергетических предприятий. Часть области из-за обстрелов осталась без света. Также есть перебои с водоснабжением.

