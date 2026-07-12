Токсичные люди без эмпатии постоянно используют эти 10 фраз в разговоре

Такие люди сделают все, чтобы чувствовать себя комфортно - даже за счет других.

Доброта и эмпатия лежат в основе нашей человечности. Однако существуют люди, которые лишены этих качеств. Обычно такие недобрые и морально слабые люди используют очевидные токсичные модели поведения, которые довольно легко различить.

Однако, как пишет YourTango, они также часто используют в непринужденных разговорах особенные фразы, которые труднее заметить. Такой обман и эмоциональная манипуляция проявляются за счет всех, кто находится рядом с ними.

1. "Я ничего плохого не сделал"

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Люди, которые заботятся только о себе, отказываются признавать что-либо, что, по их мнению, вредит их социальному имиджу или комфорту. Будь то насмешки над кем-то или токсичное поведение в отношениях, они найдут способ переписать сценарий в свою пользу.

2. "Не то чтобы я лгал"

Оправдания за ложь или обман – обычное дело для тех, кто не заинтересован в том, чтобы быть морально хорошим человеком. Они сделают всё, чтобы чувствовать себя комфортно или быть в центре внимания, даже если это происходит за счёт кого-то другого.

3. "Тебе нужно с этим смириться"

Большинство токсичных, недобрых людей совершенно безразличны к страданиям других. Если вы страдаете или переживаете трудности, в их присутствии легко почувствовать себя более одиноким, чем наедине с собой.

4. "Я этого не буду делать"

Нарциссы, которым не хватает эмпатии, хорошо известны тем, что не следуют правилам. Они считают себя выше закона, даже в отношениях, где поддержка людей и уважение границ являются частью сделки.

5. "Ты сам по себе"

Если никто не наблюдает за тем, как они помогают, и они ничего не получают за свою доброту, им неинтересно проявлять эмпатию.

6. "Так бывает"

Вы можете слышать подобные фразы или "это просто бизнес" от плохого руководителя на рабочем месте. Им нужно, чтобы люди поверили, что деньги или статус могут оправдать плохое поведение, потому что тогда им не придется нести ответственность ни за что.

7. "Ты слишком много волнуешься"

Такие недобрые люди часто обесценивают чью-то эмпатию и заставляют людей чувствовать себя слабыми из-за заботы о других, обычно для того, чтобы их собственная недоброта не была так очевидна.

8. "Я никому ничего не должен"

Их потребности и комфорт всегда на первом месте, и даже если им приходится переступать негласные моральные границы, они не стесняются придумывать оправдания для игнорирования потребностей других людей.

9. "Чем они могут быть полезны?"

Такие люди постоянно ведут счет и культивируют отношения, основанные на обмене услугами, потому что ожидают чего-то от другого человека. Если им не предлагают никакой услуги или чьего-то времени, они считают, что этот человек не стоит того, чтобы ради него что-то делать.

10. "Это несправедливо"

Человек, у которого больше чувства собственного превосходства, чем морали, постоянно винит в своих трудностях "неудачу" и "несправедливость".

Ранее психологи рассказали об особенностях характера людей, которые больше слушают, чем говорят.

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