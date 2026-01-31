Кофе может навредить: диетологи назвали 4 добавки, которые не следует употреблять с любимым напитком

Впрочем, это не значит, что от кофе нужно отказаться.

Мы не всегда вовремя вспоминаем о ежедневном приеме таблеток, поэтому важно привязать эту привычку к чему-то регулярному в нашей жизни. Но диетологи советуют дважды подумать, прежде чем сочетать прием некоторых витаминов и минералов с утренним кофе. Об этом пишет Parade.

"Кофе содержит несколько химических соединений, которые могут изменять усвоение питательных веществ. Хотя некоторые из этих соединений обладают антиоксидантными свойствами, они также могут связываться с определенными витаминами и минералами и уменьшать их усвоение", - говорит нутрициолог и дипломированный диетолог Соня Анджелоне.

Диетолог Скотт Китли добавил, что кофе также может изменять кислотность желудка и скорость прохождения пищи через кишечник, что еще больше затрудняет способность организма усваивать и использовать добавку, которую вы только что приняли.

Видео дня

"Для людей, которые пьют добавки для уменьшения дефицита, даже незначительные потери в усвоении имеют значение", - подчеркнул он.

Отмечается, что некоторые витамины и минералы лучше усваиваются вместе с едой, а не с кофе, поэтому если вы запиваете витамин любимым напитком, а еду откладываете на потом, польза от такого приема значительно уменьшается.

Учитывая это, эксперты назвали добавки, которые могут "конфликтовать" с кофе, поэтому их не стоит принимать вместе. Также диетологи подчеркнули, что перед тем как добавлять какой-либо витамин или минерал в свой рацион, важно проконсультироваться с врачом.

1. Железо

Кофе содержит определенные соединения, которые могут связываться с железом и мешать его полному усвоению, пояснила диетолог Лиза Московиц. Напиток может "существенно подавлять" усвоение негемового (то есть растительного) железа, добавил Китли.

"Этот эффект заметен даже при умеренных количествах", – подчеркнул он.

Исследование 2023 года, опубликованное в American Journal of Hematology, показало: женщины с дефицитом железа, которые принимали добавку вместе с кофе, усваивали на 54% ее меньше, чем те, кто запивал таблетку водой.

"Это особенно важно для тех, кто получает железо из растительных продуктов, - вегетарианцев и веганов, или тех, у кого низкие запасы железа", - говорит Анджелоне.

Если вы принимаете железо для лечения дефицита, но показатели не улучшаются, Китли советует обратить внимание, не пьете ли вы кофе до или после приема препарата.

"Сочетание с кофе - распространенная причина, почему уровень не растет так, как ожидается", - отметил он.

Дипломированный врач Джессика Кординг добавила, что подобное может происходить и с чаем.

2. Витамин D

Сам по себе кофе не мешает усвоению витамина D, но в нем нет того, что нужно для максимального эффекта от этой добавки.

"Витамин D лучше принимать вместе с чем-то, содержащим жир, иначе польза будет меньше", - подчеркнула Кординг.

По ее словам, витамин D лучше всего работает с приемом пищи, а не с кофе натощак. Эксперт даже называет прием этой добавки с кофе без еды "упущенной возможностью".

Еще один нюанс от Анджелоне: хотя кофе не блокирует усвоение витамина D в кишечнике, кофеин может влиять на рецепторы, которые связывают витамин D в клетках, формирующих костную ткань.

3. Кальций

"Кофе несколько уменьшает количество кальция, всасываемого в кишечнике, и увеличивает его выведение с мочой. Поэтому запивать кальций кофе – не лучшая идея", – пояснила Анджелоне.

Если вы в целом получаете достаточно кальция, эффект будет незначительным, говорит Китли, но если человек полагается на кальциевую добавку для здоровья костей, все же разумно не принимать ее с кофе на постоянной основе.

4. Витамины группы B

"Кофе обычно не блокирует усвоение витаминов группы B, но кофеин обладает легким мочегонным эффектом, утверждает Китли. Анджелоне добавила, что водорастворимые витамины, такие как группы B, могут быстрее выводиться почками с мочой, поэтому организм удерживает их меньше.

Есть и вопрос переносимости.

"Комплекс витаминов B натощак, особенно вместе с кофе, может вызвать тошноту или дрожь у чувствительных людей", – предупредил Китли.

По словам Кординг, витамины группы B могут иметь стимулирующий эффект, и если их сочетать с кофе, это может ощущаться как перегрузка.

Нужно ли отказываться от кофе во время приема добавок

Отказываться от кофе, чтобы получить все витамины и минералы, не нужно. Вместо этого диетологи советуют грамотно планировать время приема.

"Лучший и самый безопасный способ обеспечить надлежащее усвоение питательных веществ, не жертвуя утренней бодростью, – разводить во времени прием добавок", – говорит Московиц.

Поэтому, если вы обычно пьете кофе около 8:00, подумайте о приеме добавок во время обеда или позже:

"Если это нереально, добавьте в рацион больше продуктов с витамином C и кальцием, которые могут частично компенсировать нарушения в усвоении, вызванные кофеином".

Если же хотите принимать их ближе по времени, Анджелоне советует стараться выдерживать интервал между кофе и добавками не менее 1-2 часов.

Ранее УНИАН рассказывал, как влияет на ваш организм кофе натощак. По словам экспертов, такая привычка может вылиться в определенный дискомфорт. В частности, вероятны повышение кислотности желудка, риск возникновения изжоги, гормональные изменения, более быстрое всасывание кофеина.

Вас также могут заинтересовать новости: