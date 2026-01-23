Пьете кофе натощак? Вот как это влияет на ваш организм

Медики советуют ограничить потребление кофеина до 400 миллиграммов в день.

Кофе является одним из самых популярных напитков в мире. Многие употребляют его натощак и не испытывают никаких последствий, для других же такая привычка может вылиться в определенный дискомфорт.

В частности, употребление кофе перед завтраком может вызвать дискомфорт в желудочно-кишечном тракте и другие симптомы. О возможных последствиях такой привычки рассказала в материале для ресурса Very Well Health медицинская сестра Керри Мадормо.

1. Повышение кислотности желудка и риск возникновения изжоги

Кофе является кислым напитком. Поэтому употребление его натощак может вызвать повышение кислотности желудка, утверждают ученые. В свою очередь, чрезмерное количество желудочной кислоты может раздражать слизистую оболочку желудка и вызывать изжогу.

"Когда кислота поднимается вверх по пищеводу, она вызывает ощущение жжения в груди, известное как изжога или рефлюкс. Кофеин также расслабляет нижний пищеводный сфинктер, мышечное кольцо между пищеводом (трубкой для пищи) и желудком, что может усилить рефлюкс", – говорится в материале.

Автор материала советует людям, страдающим от изжоги, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) и синдрома раздраженного кишечника (СРК), быть осторожными, употребляя кофе натощак. При этом отмечается, что исследований, которые бы свидетельствовали о том, что употребление кофе натощак вызывает или увеличивает риск развития ГЭРБ, сейчас нет.

Исследование 2014 года показало, что употребление кофе светлой обжарки может вызвать больший рост желудочной кислоты, чем употребление кофе темной обжарки. Поэтому если у вас возникает изжога после употребления этого напитка, возможно, стоит рассмотреть переход на кофе более темной обжарки.

2. Кофеин всасывается быстрее

Кофеин является природным стимулятором и может вызывать чувство тревоги или нервозности. Когда вы употребляете этот напиток натощак, кофеин всасывается быстрее. Чтобы уменьшить риск побочных эффектов, кофе нужно употреблять вместе с едой.

Употребление чрезмерного количества кофеина может привести к беспокойству, учащенному сердцебиению и тревоге, свидетельствуют исследования. Также эта привычка может вызвать головную боль и повышение артериального давления.

"Употребление кофе связывают с повышенным риском тревоги. Важно отметить, что исследования, которые выявили связь между кофе и тревогой, основаны на данных о людях, которые выпивают более шести чашек в день", – поясняется в материале.

Медики советуют ограничить потребление кофеина до 400 миллиграммов в день – такое количество содержится в четырех-пяти маленьких чашках кофе. Также не стоит пить кофе натощак перед сном, поскольку у взрослых эффект от действия кофеина может длиться до семи часов.

Также автор упомянула о потреблении кофе во время беременности. Она отметила, что кофеин может проникать через плаценту и влиять на здоровье плода. Поэтому будущим мамам советуют ограничить потребление кофеина до одной-двух чашек кофе в день.

3. Проблемы с пищеварением

У некоторых людей употребление кофе натощак может провоцировать проблемы с пищеварением. Речь идет о вздутии живота, спазмах, тошноте, изжоге или диарее.

4. Гормональные изменения

Автор утверждает, что употребление кофе натощак может вызвать гормональные изменения в организме. Кофеин стимулирует выработку кортизола, который называют гормоном стресса, добавляют ученые в исследовании.

"Кортизол регулирует обмен веществ и артериальное давление. Повышенный уровень кортизола может увеличить риск возникновения тревожности, раздражительности и проблем со сном. Впоследствии высокий уровень кортизола может привести к сердечным заболеваниям и потере костной массы", – объясняет Керри Мадормо.

Что полезнее для здоровья: кофе или чай

Крупное исследование с участием около полумиллиона человек показало, что умеренное употребление и кофе, и чая связано со снижением риска смерти. Исследование длилось 12 лет.

Ученые выяснили, что потребление небольшого количества кофе и нескольких чашек чая показало самый низкий риск смерти от болезней сердца и дыхательных путей.

Отмечается также, что зеленый чай сохраняет больше катехинов (мощных антиоксидантов, полезных для обмена веществ), а также витаминов C и группы В. В свою очередь, черный чай богат теафлавинами и теарубигинами, которые полезны для сердца.

