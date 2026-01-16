В какой рыбе больше всего витамина D: эксперт назвала 6 самых полезных видов

Витамин D - незаменимое питательное вещество, которое можно получать из пищи, пищевых добавок или под воздействием солнца.

Витамин D – это жирорастворимый витамин, необходимый для усвоения кальция и роста организма. Он содержится, в частности, в жирной рыбе, пишет магистр здравоохранения Керри Мадормо на страницах Verywellhealth.

Она назвала 6 видов рыбы, которые нужно употреблять, чтобы обеспечить организм необходимым количеством этого витамина.

1. Радужная форель

В 85 г этой рыбы - 16,2 микрограмма витамина D. Отмечается, что такая порция продукта обеспечивает 81% суточной нормы.

Радужная форель, по данным Министерства сельского хозяйства США, богата не только витамином D, но и полезными жирами, белком и другими витаминами. К тому же она имеет нежную консистенцию и мягкий приятный вкус.

2. Скумбрия

Порция скумбрии размером 85 г содержит 16,1 мкг витамина D. В этой рыбе также много омега-3 жирных кислот, которые, как утверждают ученые Национального института здравоохранения США, помогают снизить риск возникновения сердечных заболеваний, а также деменции и болезни Альцгеймера.

3. Лосось

В 85-граммовой порции лосося - 14,2 мкг витамина D. Причем, согласно информации Министерства сельского хозяйства США, в диком лососе его больше, чем в выращенном на фермах. Исследование, опубликованное на страницах MDPI, показало, что порция лосося, выловленного в Балтийском море, содержит от 556 до 924 международных единиц витамина D.

По словам автора статьи, лосось также богат витаминами группы В. Они необходимы для роста клеток и восстановления ДНК, а также могут улучшить здоровье нервной системы.

4. Сардины

В двух сардинах - примерно 1,2 мкг витамина D. Эта рыба также богата омега-3 жирными кислотами, витаминами группы В, белком и кальцием, рассказала Мадормо.

5. Тунец

В 85 г тунца - 1 мкг витамина D. Также в нем есть витамин А и белок.

Важно знать, что тунец содержит ртуть - тяжелый металл, который со временем может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому стоит выбирать консервированный тунец светлых сортов, поскольку он содержит меньше ртути. Если вы беременны или кормите грудью, эту рыбу лучше не употреблять, утверждает эксперт.

6. Сельдь

85-граммовая порция рыбы содержит 4,5 мкг витамина D. Также в ней есть белок, кальций, фосфор, калий, полезные жиры.

Маринованная сельдь также содержит натрий. Поэтому, если у вас высокое кровяное давление или по другим причинам нужно ограничить потребление соли, этого блюда лучше избегать, подчеркнула Мадормо.

Польза витамина D

По словам эксперта, витамин D – это незаменимое питательное вещество, которое можно получать из пищи, пищевых добавок или под воздействием солнца.

Организму нужен витамин D для таких процессов, как усвоение кальция, рост костей, уменьшение воспаления, поддержание иммунной функции.

Ранее УНИАН рассказывал, какая рыба самая полезная для сердца и мозга. Отмечалось, что омега-3 жирные кислоты в составе рыбы уменьшают воспаление, поддерживают работу мышц и нервов и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как высокое кровяное давление. Отдельные виды рыбы содержат большее количество этих питательных веществ, чем другие. Это - лосось, форель, сардины, анчоусы, сельдь и арктический голец.

