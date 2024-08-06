Любому, кто понимает принципы работы электрических систем, ответ кажется очевидным.

В Индии птицы теряют сознание от безумной жары. А вот электрический ток им не вредит, если смотреть на то, как птицы стаями сидят на высоковольтных проводах. Или таки вредит?

Издание Iflscience объяснило, почему птицы могут спокойно отдыхать на электрических проводах, и их не убивает током. На самом деле все довольно просто.

Стоит отметить, что любовь птиц к электрическим проводам вполне логична. Это высокое место, откуда хорошо видно все вокруг, в том числе и хищников. К тому же сами хищники, по крайней мере те, которые не умеют летать, не имеют никаких шансов достать птиц там.

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Что касается того, почему их не бьет электрическим током, ответ заключается в том, что сидеть на проводе вполне безопасно, пока вы не касаетесь другого объекта.

"Птицы не формируют связь между линией электропередач и землей, поэтому они не образуют [электрическую] цепь. Но если бы мы коснулись линии электропередач, стоя на земле, мы замкнули бы цепь, и случились бы плохие вещи", - объяснил Уилл Бебб из отдела дикой природы Департамента природных ресурсов Огайо (США).

Однако правда в том, что птиц таки частенько убивает током. И происходит это именно в тех случаях, когда они умудряются коснуться двух проводов одновременно, или неизолированных металлических конструкций электрической опоры. Понятно, что такая проблема существует прежде всего в случае с крупными птицами.

По оценкам одного исследования 2014 года, только в США ежегодно от поражения электрическим током погибает от 0,9 до 11,6 миллионов птиц.

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