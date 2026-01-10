Сиквел фильма 'Годзилла минус один' получил дату релиза и постер (фото)

Режиссером выступает Такаши Ямадзаки.

Сиквел фильма "Годзилла минус один" под названием "Godzilla Minus Zero" выйдет в прокат в Северной Америке уже 6 ноября этого года.

Об этом сообщает Variety со ссылкой на компании Toho и GKids. Релиз состоится всего через три дня после японской премьеры. Дата японского релиза символична, поскольку именно 3 ноября 1954 года вышел оригинальный фильм "Годзилла", и сейчас этот день отмечают как День Годзиллы.

Предыдущая лента франшизы, "Годзилла минус один", также стартовала в Японии 3 ноября 2023 года, став самым кассовым японским фильмом о Годзилле и получив "Оскар" за лучшие визуальные эффекты. Режиссером, сценаристом и супервайзером визуальных эффектов сиквела снова выступит Такаши Ямадзаки. Хотя подробности сюжета пока не раскрываются, производство фильма уже идет полным ходом.

В североамериканском прокате "Годзилла минус один" собрал 56 миллионов долларов, став самым кассовым язычным игровым фильмом всех времен в регионе.

