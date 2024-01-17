Для того чтобы не ошибиться в кофейне, нужно точно понимать разницу между этими двумя напитками.

Кофейные напитки и кофе в чистом виде любят многие украинцы, но не все понимают, чем между собой отличаются капучино и латте, поэтому, стоя в кофейне, начинают сомневаться. УНИАН выяснил точную разницу и готов объяснить.

Латте и капучино - главные различия

Первая разница между латте и капучино, которую важно запомнить - пропорции кофе в этих напитках. Капучино делается в пропорции 1:1:1 (эспрессо:молоко:пенка), а в латте другое соотношение - 1:2:1 (эспрессо:молоко:пенка). Получается, что латте имеет более нежный вкус, а также менее "крепкий" из-за большого количества молока.

Второе отличие между капучино и латте - вид пенки на кофейном напитке. Несмотря на то что требования к ней одинаковы (без пузырьков воздуха и с однородной структурой), взбивается она по-разному. У латте пенка более легкая и нежная, у капучино - плотная и густая.

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Третья важная разница между капучино и латте - объем и сервировка. Капучино всегда подают в керамических чашках (исключение - авторское видение, когда подача возможна в олд-фешн стакане), объемом 200 мл. Чашка необходима для удержания пены - расширение емкости к верху способствует этому. Кроме того, сосуд для капучино всегда должен быть теплым, поэтому в кофейне чашки для капучино стоят на кофемашине. Латте, в свою очередь, не имеет таких требований - его подают в высоких стеклянных бокалах "айриш", объем которых 240-360 мл.

Материал, из которого сделана емкость для кофейного напитка, очень важен, потому что технология приготовления латте и капучино тоже разная. Когда бариста готовит капучино, он сначала наливает в чашку эспрессо, а только потом добавляет взбитое молоко. В латте всё наоборот - сперва в стакан наливают молоко, а только потом вливают тонкой струйкой эспрессо. Благодаря этому напиток получается трехслойным - кофе - молоко - кофе и выглядит очень красиво. Конечно, эта возможность сохраняется только при подаче напитка в стекле - для бумажного стаканчика формата to go это не работает.

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