Металлочерепица дешевле, но есть нюанс, из-за которого многие жалеют о выборе

Металлочерепица дешевле и легче, но у неё есть один существенный недостаток.

Правильно подобранное кровельное покрытие обеспечивает не только привлекательный внешний вид, но и долговечность всей кровли. Выбор стоит делать обдуманно, взвешивая все плюсы и минусы.

Многие застройщики задаются вопросом: что лучше – черепица или металлочерепица? В чём разница между этими покрытиями? Поэтому KB.pl рассказало, какое кровельное покрытие подойдёт лучше всего.

Монтаж конкретного кровельного покрытия следует предусматривать уже на этапе разработки проекта. Каждое покрытие имеет свои индивидуальные достоинства и недостатки.

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Металлочерепица стала одним из самых популярных кровельных материалов для частных домов, гаражей и хозяйственных построек. Материал обладает множеством полезных свойств, что обеспечивает ему высокую универсальность.

Черепица или металлочерепица – что лучше

Принципиальное различие между кровельными покрытиями обусловлено их весом. Металлочерепица значительно легче керамической черепицы. Благодаря этому стропильная система кровли не должна быть особо массивной, что, в свою очередь, влияет на стоимость всего строительства.

Немаловажно и то, что металлочерепица доступна по более приемлемым ценам. Её монтаж станет оптимальным решением для застройщиков, которые ищут практичный, но при этом несколько более экономичный вариант.

Следующее существенное отличие – водопоглощение. Кровля из металлочерепицы не меняет своего веса после дождя – благодаря устойчивости к влаге и крайне низкому водопоглощению. Это ещё одно преимущество, позволяющее укладывать покрытие на лёгкую стропильную систему.

Небольшой вес в сочетании с влагостойкостью позволяет проводить монтаж независимо от погодных условий. Более низкая цена по сравнению с классической керамической черепицей – ещё один аргумент в пользу этого материала.

Тем не менее металлочерепица не лишена недостатков. Материал не гасит ударный шум, что может создавать неудобства при сильных осадках. Поэтому кровля из металлочерепицы требует надлежащей звукоизоляции скосов мансарды. С этой задачей отлично справляется минеральная вата.

Металлочерепица для кровли – но какая

Теперь, зная основные достоинства и недостатки кровельных покрытий из металлочерепицы, стоит рассмотреть доступные материалы, отзывы о которых весьма различаются. Важно учитывать: чем привлекательнее цена металлочерепицы, тем, как правило, меньше её срок службы.

В продаже можно найти множество видов металлочерепицы. Большинство кровельных материалов имеют эффективную антикоррозийную защиту и стойкое покрытие. Некоторые производители наносят дополнительные защитные слои из полимеров, предохраняющие материал от царапин и выцветания.

Ассортимент производителей настолько широк, что каждый застройщик найдёт решение, отвечающее его потребностям и финансовым ожиданиям.

Стоит отметить, что наилучшие отзывы получает металлочерепица с посыпкой. Это наиболее долговечный материал с интересным внешним видом. Металлочерепица с посыпкой может идеально имитировать битумную черепицу или гонт классического вида.

Существенное преимущество этого решения – широкий выбор цветов и вариантов отделки. Металлочерепица с посыпкой – это покрытие на долгие годы. Единственным значимым минусом является более высокая цена по сравнению с более тонкими листами без посыпки.

Керамическая черепица – когда стоит выбрать это покрытие

Керамическая черепица – это вневременной кровельный материал с очень эффектным внешним видом. Хотя её монтаж более трудоёмок, чем у металлочерепицы, правильно уложенное покрытие может сохранять свои свойства на протяжении нескольких десятилетий и даже более ста лет.

Керамическая черепица хорошо сочетается как с традиционной, так и с современной архитектурой, поэтому неизменно остаётся одним из наиболее ценимых кровельных материалов.

Керамика отличается большим весом, поэтому требует прочной стропильной системы. В ряде случаев может потребоваться более мощная несущая конструкция, что увеличивает общую стоимость строительства.

Водопоглощение керамической черепицы составляет около 2–12%, однако это не влияет на герметичность кровли. На затенённых скатах со временем может появиться мох или биологический налёт, требующий периодической очистки.

Несмотря на значительный вес, керамическая черепица на протяжении многих лет пользуется очень высокими оценками застройщиков.

В продаже представлены различные модели – "карпатка", "марсельская" и коньковая черепица, – отличающиеся внешним видом, весом и способом монтажа. Окончательный выбор должен учитывать как эстетику здания, так и проектные требования.

Черепица или металлочерепица

Однозначного ответа, подходящего в каждом случае, нет. Выбор зависит от конструкции кровли, бюджета застройщика и требуемого срока службы покрытия. В 2026 году цены на металлочерепицу чаще всего находятся в диапазоне от примерно 3 400 до 7 600 гривен за квадратный метр материала, тогда как керамическая черепица обычно стоит от 5 100 до 12 700 гривен за квадратный метр.

К этому необходимо добавить стоимость работ: при монтаже металлочерепицы она составляет, как правило, от 5 900 до 8 500 гривен за квадратный метр, а при монтаже керамической черепицы – от 8 500 до 12 700 гривен за квадратный метр.

Это означает, что общая стоимость кровли из керамической черепицы, как правило, заметно выше, однако это компенсируется большей долговечностью и престижным внешним видом.

Перед принятием окончательного решения стоит сравнить не только цены, но и долговечность, устойчивость к атмосферным воздействиям, конструктивные требования и расходы на последующую эксплуатацию. Это поможет подобрать кровельное покрытие, наилучшим образом соответствующее конкретному зданию и запланированному бюджету.

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