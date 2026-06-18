В Китае построили 26-этажный дом за пять дней, и его можно разобрать и перевезти

Квартиры собирают на заводе, а на стройплощадке лишь монтируют готовые блоки.

26-этажный жилой дом был возведён всего за пять дней в провинции Хунань в Китае с использованием модульной технологии, при которой большая часть работ переносится со строительной площадки на завод. Проект, реализованный компанией Broad Group, привлёк внимание скоростью исполнения и методом сборки.

Здание Jingdu Holon площадью около 14 000 квадратных метров было построено с 7 по 11 января 2024 года, пишет Adevarul. Конструкция состоит из сборных модулей из нержавеющей стали, доставленных на объект и смонтированных с помощью кранов.

Применяемая система предполагает изготовление квартир практически полностью на заводе, где уже устанавливаются электропроводка, системы вентиляции и другие технические компоненты. На строительной площадке модули укладываются друг на друга и фиксируются механическими соединениями – без сварки.

Видео дня

Процесс сводится к монтажу: краны устанавливают модули на место, бригады их закрепляют, после чего подключаются инженерные сети. После завершения сборки здание можно быстро подключить к водо- и электроснабжению.

Каждый этаж включает восемь квартир площадью около 68 квадратных метров. В доме предусмотрены лестницы, четыре лифта и интегрированные технические системы, рассказал представитель компании.

Нержавеющая сталь как основа конструкции

В отличие от традиционных бетонных зданий, этот дом выполнен из модулей нержавеющей стали – материала, считающегося более прочным и гибким при механических нагрузках. По словам компании, этот выбор был обусловлен уроками землетрясения 2008 года, когда многие бетонные конструкции разрушились.

В конструкцию также входит запатентованная система перекрытий B-CORE, которую Modular Building Institute описывает как стальной "сэндвич", изготовленный при очень высоких температурах. Этот элемент способствует прочности и долговечности здания.

264 модуля, смонтированных двумя кранами

Здание состоит из 264 стандартизированных модулей, разделённых на жилые помещения и компоненты для лифтов. В монтаже участвовали около 100 рабочих, трудившихся посменно с использованием башенного и мобильного кранов.

Весь процесс сборки транслировался в прямом эфире онлайн – для демонстрации скорости и эффективности системы.

Конструктивные особенности элементов, некоторые из которых по размерам сопоставимы с морскими контейнерами, обеспечивают лёгкость транспортировки и возможность адаптации проекта для других локаций.

Быстрое производство и низкие эксплуатационные расходы

По данным компании, каждый модуль может быть изготовлен примерно за 21 минуту – эти данные приводит Modular Building Institute, что и объясняет высокий темп строительства. Кроме того, здание спроектировано для снижения энергопотребления, включая расходы на кондиционирование, – за счёт утепления и специальных окон.

Квартиры сдаются практически полностью укомплектованными – без мобильной бытовой техники, такой как холодильники и стиральные машины.

Здание можно перевезти, а служить оно будет тысячу лет

Представители Broad Group утверждают, что здание может простоять более 1000 лет и благодаря модульной конструкции его можно разобрать и собрать заново в другом месте. Эти заявления, однако, представлены как оценки компании и независимо не подтверждены.

У проекта есть и социальная составляющая: здание предназначено для специалистов, привлечённых в регион по государственным программам, – первые два года они не будут платить арендную плату.

Ранее УНИАН сообщал, как правильно замешивать бетон, ведь всего одна ошибка может снизить его прочность.

Вас также могут заинтересовать новости: