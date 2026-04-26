Бывшая сотрудница McDonald’s раскрыла секреты популярной сети

Бывшая сотрудница McDonald’s рассказала в TikTok о нескольких практических моментах, связанных с работой сети и обслуживанием клиентов, сообщает Mirror.

По её словам, многие клиенты заказывают картофель фри "без соли", чтобы получить свежую порцию, однако она говорит, что это неэффективно. Она утверждает, что достаточно прямо попросить свежую картошку фри – в большинстве случаев она и так подаётся только что приготовленной.

В своём видео она заявила: "Просить картошку фри без соли – это просто раздражает. Просто скажите, что хотите свежую картошку фри – в девяти случаях из десяти она и так свежая".

Раскрывая дальнейшие "секреты" McDonald's, она добавила: "На самом деле нам не разрешают брать чаевые, на всякий случай, если вы захотите нам их оставить, – но я все равно их взяла".

Также бывшая сотрудница прокомментировала работу автоматов с мороженым и молочными коктейлями в McDonald’s. По её словам, утверждения о частых поломках оборудования не всегда соответствуют действительности.

"Автомат для мороженого ломается крайне редко, по крайней мере, в нашем заведении. Мы просто не хотели менять эти тяжёлые пакеты со смесью для коктейлей".

В материале отмечается, что некоторые бывшие сотрудники в комментариях подтверждали подобные наблюдения, включая утверждения о том, что иногда говорят, что автоматы "сломаны", потому что сотрудники не хотят обслуживать оборудование.

В комментариях пользователи высказывали мнения относительно соли в картошке: одни соглашались с тем, что отказ от соли связан не только со свежестью, другие отмечали, что чрезмерное использование соли является причиной таких заказов.

