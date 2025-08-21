Сеть ресторанов быстрого питания работает над доступностью продуктов после того, как потребители раскритиковали рост цен.

Популярная сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s снизит стоимость комбо-меню в США. Потребители шокированы ростом цен на меню Big Mac до 18 долларов.

Издание The Wall Street Journal пишет, что McDonald’s и его франчайзи в США согласились удержать стоимость восьми популярных комбо-наборов на 15% ниже суммы цен отдельных позиций. Сеть также будет предлагать завтраки за 5 долларов и специальные комбо-наборы Big Mac и McNugget за 8 долларов в конце этого года, рекламируя их как "Extra Value Meals".

Этот шаг является частью усилий сети по восстановлению репутации как доступного заведения, которая пострадала из-за финансовых затруднений потребителей. McDonald's заявил, что новое меню McValue помогает, но многие потребители по-прежнему считают, что цены в целом слишком высоки.

Рестораны, особенно сети быстрого питания, испытывают трудности с привлечением клиентов, утомленных инфляцией и неуверенных в экономике США. По данным маркетинговой компании Black Box Intelligence, посещаемость ресторанов в США в этом году снизилась на 1,7%, а ресторанов быстрого питания - на 2,7%.

Квартальные продажи McDonald's в США выросли в последнем квартале после двух кварталов падения.

McDonald’s в Украине - последние новости

Цены в популярном в Украине фастфуде McDonald’s значительно выросли за годы полномасштабного вторжения Российской Федерации. Раньше украинцы могли перекусить за 100 гривень, но теперь же этой суммы не хватит даже на некоторые бургеры.

Ранее компания официально объявила об изъятии из меню одного из самых популярных бургеров - Биг Тейсти.

