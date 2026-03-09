Тайна, которой 700 лет: в Германии нашли огромную яму с человеческими останками

Вероятную братскую могилу жертв чумы XIV века возле Эрфурта удалось обнаружить благодаря сочетанию исторических источников и современных геофизических методов.

Археологи обнаружили большую яму с человеческими останками вблизи города Эрфурт в Германии, которая, вероятно, является массовым захоронением жертв Черной смерти XIV века. Исследователи предполагают, что находкам около 700 лет, пишет Daily Galaxy.

По историческим источникам, во время пандемии чумы в 1350 году возле Эрфурта было похоронено около 12 тысяч человек. Однако точное расположение братских могил долгое время оставалось неизвестным.

Команда ученых из Лейпцигского университета смогла определить возможное место захоронения, соединив исторические источники с современными технологиями. В частности, они применили метод картографирования электрического сопротивления, который позволяет выявлять аномалии в почве без раскопок.

Ведущий автор исследования Майкл Хайн объяснил, что этот метод помогает исследователям "читать ландшафт как архив".

"Этот подход также может помочь в будущем найти и защитить другие массовые захоронения, связанные с эпидемиями или конфликтами", – отметил он.

Вероятное место захоронения расположено возле заброшенной средневековой деревни Нойзес, сразу за пределами исторических поселений, что соответствует погребальным практикам времен эпидемий.

Директор отдела исследований исторических антропосфер в LeipzigLab Кристоф Цильгофер подчеркнул, что открытие имеет более широкое значение.

"Это открытие имеет не только археологическое и историческое значение. Оно помогает понять, как общества справлялись с массовой смертностью и как современная междисциплинарная наука может помочь в поиске массовых захоронений", – сказал он.

Исследователи отмечают, что окончательно подтвердить находку смогут только археологические раскопки. Если гипотеза подтвердится, открытие может помочь лучше понять, как распространялась чума и как средневековые общества реагировали на одну из самых смертоносных пандемий в истории.

