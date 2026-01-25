В этих 5 удивительных местах мира собираются самые большие скопления животных: что известно

Такие скопления имеют решающее значение для сохранения экосистемы.

На всех континентах и во всех океанах происходят невероятные природные явления, во время которых животные скапливаются в огромном количестве. Такие явления происходят из-за миграции, размножения, сезона дождей или инстинкта выживания, что является одними из самых удивительных зрелищ в дикой природе. Об этом пишет Times of India.

Как пишет издание, такие места подчеркивают сложные способы взаимодействия животных с климатом, геологией и первобытными ритмами природы. Помимо своей впечатляющей привлекательности, эти события имеют решающее значение для сохранения экосистемы.

Поэтому журналисты рассказали о 5 удивительных местах в мире, где происходят самые большие скопления животных.

Заповедник Брекен-Кейв, Техас, США

Летом здесь обитает от 15 до 20 миллионов мексиканских летучих мышей с свободным хвостом, образуя самое известное скопление млекопитающих в одном месте в мире. Каждый вечер летучие мыши вылетают из пещеры огромной спиральной колонной, которая может длиться часами и которая настолько плотная, что даже отображается на метеорологическом радаре. По сравнению с сезонными миграциями, пещера Брекен является постоянным местом сбора, куда эта огромная популяция возвращается из года в год в одно и то же место.

Национальный парк Масаи-Мара, Танзания и Кения

Ежегодно более 1,5 млн антилоп гну, а также сотни тысяч зебр и газелей отправляются в круговую миграцию между танзанийскими равнинами всемирно известного Серенгети и Масаи-Мара в кенийских саваннах, что является одним из крупнейших перемещений животных.

"Их миграция зависит от дождей, которые приносят этим животным новые пастбища. Их миграции также сопровождаются переправами через реки, особенно через реку Мара, которая полна крокодилов, и судьба животных почти решена, поскольку они сталкиваются с различными хищниками, которые ждут их в воде", - добавили в материале.

Остров Рождества, Австралия

В этом месте происходит массовая миграция 40-50 млн красных крабов из лесов острова Рождества в океан для нереста, из-за чего остров превращается в движущийся красный ковер.

"Миграция настолько интенсивная, что требует закрытия дорог, строительства специальных крабовых мостов и, в целом, краткосрочного приспособления человеческой деятельности к потребностям дикой природы. Эта миграция является чрезвычайной благодаря своим размерам и времени проведения - почти вся взрослая популяция крабов перемещается одновременно. С экологической точки зрения красные крабы являются ключевыми животными для лесов острова Рождества, где они помогают уничтожать опавшие листья и тем самым формируют растительность", - подчеркивают в издании.

Национальный парк Касанка, Замбия

С октября по декабрь в национальном парке Касанка происходит крупнейшая в мире миграция млекопитающих по количеству животных. Около 10 млн соломенно-цветных летучих мышей спускаются на небольшой участок вечнозеленого леса, чтобы полакомиться сезонными фруктами.

"На рассвете и в сумерках небо темнеет, когда миллионы летучих мышей слетаются, создавая почти неземное зрелище. Эти летучие мыши играют важную роль в распространении семян и восстановлении лесов в Центральной Африке, поэтому собрание в Касанке является одним из самых экологически важных и наименее переполненных событиями дикой природы в мире", - объясняют в Times of India.

Проход сардин, Южная Африка

Этот ход известен тем, что огромная популяция сардин, которая, по оценкам, насчитывает триллионы особей, мигрирует с побережья Южной Африки. Эту цепочку также сопровождают дельфины, акулы, киты, тюлени, а также тысячи морских и наземных птиц.

