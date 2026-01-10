Эти змеи могут лишить человека зрения, даже не укусив: биолог объяснил, как это возможно

Эта струя яда обычно не может проникнуть через неповрежденную кожу.

Большинство людей считают, что ядовитые змеи должны укусить, чтобы убить, однако есть одна группа змей, которая этого не делает. В частности, некоторые кобры и их родственники обладают необычной способностью распылять свой яд на расстояние до трех метров. Как пишет Forbes, если они нацелятся на ваши глаза, вы получите один из самых болезненных ударов в природе, даже не почувствовав укуса.

Как это работает?

Эволюционный биолог Скотт Треверс рассказал, что эти кобры выстреливают яд под давлением мышц из модифицированных отверстий в передней части клыков. Если одна из кобр чувствует угрозу, она поднимает голову в характерную позу с капюшоном и сокращает мышцы вокруг ядовитых желез. После чего она выстреливает струю яда на расстояние до трех метров.

"Однако эта струя яда обычно не может проникнуть через неповрежденную кожу. На руке или ноге он может вызвать раздражение или волдырь, но обычно не является опасным для жизни. Опасность заключается в том, что яд попадает на слизистые оболочки или уязвимые ткани - и в большинстве случаев именно на них и нацеливаются кобры", - объяснил специалист.

Видео дня

Глаза

Контакт с одним или обоими глазами является самым серьезным последствием. Он может вызвать мгновенную и сильную боль, воспаление конъюнктивы и повреждение роговицы. Если не промыть глаза сразу после отравления, то это может привести к постоянной слепоте.

Лицо или слизистая оболочка рта

Если яд попал в рот или носовые ходы, он может быстрее попасть в кровоток и вызвать системные симптомы, включая отек и тошноту.

В частности, исследование показало, что кобры, которые плюются, активно регулируют траекторию распыления яда, координируя движения мышц головы и шеи. Это означает, что вместо того, чтобы распылять яд как попало и надеяться, что он попадет в цель, кобры крутят головой таким образом, чтобы создать геометрические узоры из яда.

"Яд имеет одну основную задачу у большинства змей: покорять и убивать добычу. Но для плюющих кобр есть доказательства того, что их яд был модифицирован, чтобы выполнять также оборонительную роль, а не только атаковать", - отметил Треверс.

Исследование 2021 года показало, что способность плеваться ядом трижды независимо эволюционировала у кобр и их родственников, а именно:

африканских кобр, которые плюются (род Naja);

азиатских кобр, плевающихся ядом (род Naja);

ринхалов (Hemachatus haemachatus).

Почему на этих змей важно обращать внимание?

Обычно встречи с плюющейся коброй для большинства людей являются редкими, ведь эти змеи избегают контакта с людьми. Однако в некоторых районах Африки и Азии, где кобры живут рядом с людьми и их домашними животными, эти змеи могут представлять реальную опасность, поскольку:

яд в глазах может вызвать сильную боль и длительное повреждение;

для уменьшения вреда необходимо немедленное промывание;

даже опытный смотритель может получить брызги, если подойдет слишком близко.

"Плюющие кобры разработали одну из самых гениальных защитных инноваций: способность наносить токсичный удар с расстояния, без укуса. И благодаря конвергентной эволюции, несколько линий кобр независимо друг от друга усовершенствовали яд, который фокусируется на боли, направленной на самые чувствительные цели, которые у нас есть: наши глаза", - подытожил биолог.

Другие интересные факты о животных

Как писал УНИАН, 100 миллионов лет назад жило паукообразное существо, которое имело хвост. По словам ученых, такие пауки имели паутинные железы и шелковые краны, как и современные пауки. Также у них была узкая талия, которую называют пецидель.

Также сообщалось, что когда-то ученые считали утконоса вымышленным животным. Им казалось, что утконос выглядит так, будто кто-то взял одну из тех детских книжек, где на разворотах изображены головы и хвосты разных животных, и перемешал их.

Вас также могут заинтересовать новости: