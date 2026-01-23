На Гавайях в один месяц года увеличивается количество нападений тигровых акул: в чем причина

По словам ученых, эта закономерность, вероятно, обусловлена биологией тигровых акул.

Каждый год в октябре в гавайских водах резко возрастает количество нападений тигровых акул. Более того, в этот месяц приходится до пятой части всех зарегистрированных случаев укусов. Об этом говорится в новом анализе данных за несколько десятилетий, передает The Independent.

В ходе исследования ученые проанализировали данные о нападениях тигровых акул на Гавайях с 1995 по 2024 годы. Результаты такого анализа подтверждают, что пик случаев укусов в октябре происходит из-за сезонных перемещений и биологических потребностей тигровых акул.

"Пик в октябре является реальным и статистически значимым, но общий риск остается очень низким. Эта закономерность, вероятно, обусловлена биологией тигровых акул, а не большим количеством людей в воде", - объяснил автор исследования Карл Г. Мейер.

По словам исследователей, в октябре тигровые акулы чаще встречаются в прибрежных водах главных Гавайских островов. Согласно исследованию, всплеск в октябре связан с репродуктивным циклом тигровых акул.

"Тигровые акулы рожают большие выводки в сентябре и октябре, когда взрослые самки многочисленны в прибрежных средах обитания", - добавляют ученые.

В эти месяцы также происходит частичная миграция зрелых самок с северо-западных Гавайских островов на главные Гавайские острова. Рождение такого большого выводка может быть энергетически изнурительным для акул, что заставляет самок после родов активнее искать пищу.

"Эта сезонная тенденция совпадает с пиком наблюдений тигровых акул в экотуристических местах и частичной миграцией зрелых самок с северо-западных Гавайских островов. Временный приток самок на поздних сроках беременности в воды главного островного шельфа Гавайских островов во время сезона рождения детенышей может повысить вероятность встреч с людьми и случаев укусов, особенно если эти особи проявляют повышенную активность в поисках пищи", - подчеркивают ученые.

Поэтому исследователи советуют посетителям быть более осторожными в течение этого месяца.

"Понимание того, когда риск несколько повышен, помогает людям делать обоснованные, а не пугающие выборы", - отметил доктор Мейер.

