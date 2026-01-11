Крупнейшая в мире рептилия способна переплыть океан без особых усилий: как ей это удается

Гребнистые крокодилы способны преодолевать более 10 километров за сутки .

Гребнистые крокодилы являются крупнейшими рептилиями в мире и имеют огромную силу укуса. Тем не менее, плавание на длинные дистанции определенно не является их сильной стороной, но им удалось распространиться на многих островах в южной части Тихого океана, пишет IFLScience.

В 2010 году группа ученых из Университета Квинсленда, Службы парков и дикой природы Квинсленда и Австралийского зоопарка провели исследование, в рамках которого они прикрепили сонарные передатчики к 27 взрослым крокодилам в австралийской реке Кеннеди и использовали подводные приемники, чтобы отслеживать их движения. Они собрали 1,2 миллиона данных о стае гребнистых крокодилов.

Исследователи заметили, что крокодилы начинали свои дальние путешествия в течение часа после смены прилива. Это позволяло рептилиям "кататься" на океанских течениях. Когда прилив снова затихал, они вылезали на берег реки и ждали смены прилива.

По словам ученых, так крокодилы могли преодолевать более 50 километров от своего дома до устья реки и даже выходили в открытое море. Обычно эти перемещения осуществлялись рывками по 10 километров.

"Гребнистые крокодилы встречаются в виде островных популяций по всему Индийскому и Тихому океанам, и, поскольку они являются единственным видом крокодилов, обитающих в соленой воде на этой обширной территории, вероятно, происходит регулярное смешивание островных популяций", - поделился автор исследования доктор Хамиш Кэмпбелл из Университета Квинсленда в своем заявлении.

Ученые отметили, что гребнистые крокодилы плохо плавают, но они могут долгое время выживать в соленой воде, не питаясь и не пья. Именно поэтому им удавалось перемещаться только при благоприятных поверхностных течениях.

В издании добавили, что среди наиболее впечатляющих зарегистрированных гребнистых крокодилов была 3,84-метровая рептилия. Этот крокодил за 25 дней преодолел 590 километров до западного побережья полуострова Кейп-Йорк, воспользовавшись сезонной системой течений.

Что известно о самом длинном крокодиле, которого удалось поймать

Ранее в IFLScience рассказали о самом длинном крокодиле, которого когда-либо ловили люди. Речь идет о Лолонге, длина которого составляла 6,17 метра от носа до хвоста.

По данным Департамента окружающей среды и природных ресурсов Филиппин, самца морского крокодила (Crocodylus porosus) официально измерили в ноябре 2011-го, а выловили его в дикой природе ранее в сентябре. Причиной охоты на крокодила стала не только его огромная длина - животное подозревали в причастности по меньшей мере к двум смертельным нападениям в 2009 году.

Отмечается, что профессиональным охотникам и местным властям понадобились для поимки крокодила три недели, усилия 100 жителей села и даже кран, чтобы вытащить неуклюжую рептилию из болота в Бунаване, на южном филиппинском острове Минданао.

