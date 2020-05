В Нигерии приговор о смертной казни присудили через Zoom

Из-за пандемии коронавируса нигерийский суд впервые вынес приговор о смертной казни через Zoom. В международной правозащитной организации Human Rights Watch заявили, что это «жестоко и бесчеловечно».

Об этом пишет издание BBC со ссылкой на результаты судебного заседания.

Судья из Лагоса Моджисола Дада приговорил Олалекана Хамида к смертной казни за убийство матери его работодателя. Слушание дела 4 мая длилось почти три часа, на нем удаленно присутствовали адвокаты и генеральный прокурор.

BREAKING: The Lagos State Judiciary today held its first ever virtual court proceedings delivering a judgment in a murder and stealing trial involving Olalekan Hameed. The court session for the charge marked ID/9006C/2019, held online via a video app & was joined by all parties. pic.twitter.com/YWweaOh0Re