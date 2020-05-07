В Нигерии приговор о смертной казни присудили через Zoom

Слушание дела 4 мая длилось почти три часа, на нем удаленно присутствовали адвокаты и генеральный прокурор.

Из-за пандемии коронавируса нигерийский суд впервые вынес приговор о смертной казни через Zoom. В международной правозащитной организации Human Rights Watch заявили, что это «жестоко и бесчеловечно».

Об этом пишет издание BBC со ссылкой на результаты судебного заседания.

Судья из Лагоса Моджисола Дада приговорил Олалекана Хамида к смертной казни за убийство матери его работодателя. Слушание дела 4 мая длилось почти три часа, на нем удаленно присутствовали адвокаты и генеральный прокурор.

BREAKING: The Lagos State Judiciary today held its first ever virtual court proceedings delivering a judgment in a murder and stealing trial involving Olalekan Hameed. The court session for the charge marked ID/9006C/2019, held online via a video app & was joined by all parties. pic.twitter.com/YWweaOh0Re — TransparencIT Nigeria (@TransparencITng) May 4, 2020

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Мужчину признали виновным в убийстве, совершенном в 2018 году. Неизвестно, планирует ли он обжаловать решение. В соответствии с нигерийским законодательством, приговор до его выполнения должен утвердить губернатор штата.

В организации Human Rights Watch прокомментировали изданию, что создание виртуального суда во время вспышки коронавируса показывает стремление к правосудию. Однако приговор к смертной казни в таком формате, по мнению правозащитников - это архаичное решение. Они считают, что его надо отменить.

Смертную казнь, обычно, не применяют в Нигерии, в то же время суды продолжают выносить такие приговоры. По данным Amnesty International, в камере смертников по-прежнему находятся более двух тысяч человек, а последние три казни произошли в Нигерии в 2016 году.

Как сообщал ранее УНИАН, во время вспышки коронавируса в Китае, правительство заявило, что за умышленное сокрытие симптомов болезни могут казнить.