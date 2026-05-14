Причина, почему вас очень часто кусают комары, может быть совершенно неожиданной.

Укусы комаров не нравятся никому, но для некоторых людей они становятся настоящим кошмаром. Вы могли заметить избирательность насекомых: кого-то они жалят постоянно, а других не трогают вообще. И это не иллюзия. Ученые подтверждают, что кровососы действительно имеют свои "предпочтения". Можно выделить несколько причин, почему комары кусают не всех и кого атакуют чаще.

Что означает, что комары кусают вас чаще, чем других

Как сообщает издание HuffPost, комары не жалят людей хаотично. Есть определенные критерии, по которым они выбирают свою жертву. Зная о них, вы можете снизить риск укуса к минимуму при посещении дикой местности вечером.

Ученые объясняют: у комаров кусаются исключительно самки. Человеческая кровь нужда им не для еды (они питаются нектаром), а для формирования яиц. Без этого они не могут размножаться.

Данные насекомые имеют хорошее зрение и нюх. "Жертву" для укуса они выбирают по нескольким признакам. Главный из них - углекислый газ: чем больше человек его выдыхает, тем он заметнее для кровососа. По данному критерию в зоне риска люди с высоким метаболизмом или большой массой тела. Также много CO2 мы выделяем во время физических нагрузок, поэтому бегунов и спортсменов жалят больше.

Привлекает комаров молочная кислота, которая вырабатывается во время активного движения и упражнений. Благодаря ей насекомые отличают живые организмы от неживых объектов. Здесь в группе риска люди, которые занимаются спортом на свежем воздухе.

Цвет одежды может стать причиной укуса. Летая низко над землей вечером, комары полагаются на свое зрение. Они выбирают цели, что сильно отличаются от оттенка неба. Насчет того, какие люди больше привлекают комаров, ученые предполагают: в большей опасности любители темной одежды. Они сильнее выделяются на фоне заката, чем одетые в желтые или красные цвета.

Очень важным фактором привлечения комаров является температура тела. Кровососы чувствуют её и стараются найти самое теплое место. Поэтому если вы задаетесь вопросом, почему комары кусают меня чаще чем других, то дело может быть в повышенной температуре - например, из-за простуды, физических упражнений или беременности.

Алкоголь также может спровоцировать укус комара. После распития всего одной банки пива вы становитесь гораздо привлекательнее для кровопийц, чем в трезвом состоянии. Поэтому люди, которые употребляют спиртное на открытом воздухе, могут найти на себе много укусов.

Чтобы комары вас реже кусали, ученые советуют перенести физическую активность на утро или полдень вместо второй половины дня. Если все же нужно находиться на улице вечером, то желательно при этом носить закрытую одежду с длинными рукавами. Также на открытые участки кожи можно наносить репеллент от насекомых, в составе которого должен быть диэтилтолуамид. Чтобы вас не жалили в помещении, поставьте вентилятор напротив окна - комарам трудно передвигаться против ветра.

Какую группу крови любят комары

Нет правила насчет того, какую группу крови комары не любят - они могут ужалить кого угодно. Однако ученые все же предполагают, что одни люди могут казаться им "вкуснее" других.

Одно исследование 2019 года показало, что самки комаров предпочитали 1 группу крови всем остальным. Именно она казалась им самой вкусной. Стоит отметить, что насекомое может заранее определить вашу группу по особенным химическим соединениям, выделяемым телом. Поэтому это может объяснить, как комар выбирает, кого укусить.

