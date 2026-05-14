Почему комары кусают именно вас: ученые объяснили, что их привлекает, и это не группа крови

Согласно научным данным, употребление пива делает человека в 1,35 раза более привлекательным для комаров.

Комары могут кусать вас, игнорируя всех остальных. Ученые сейчас добиваются успехов в разгадке сложного "химического коктейля", который делает отдельных людей более привлекательными для этих кровососов, пишет Рhys.org.

Как отметил медицинский энтомолог Фредерик Симар из Французского института исследований в сфере развития, главными факторами являются тепло тела, углекислый газ, который мы выдыхаем, и специфический запах кожи.

В то же время шведский ученый Рикард Игнелл подчеркнул, что комары начинают чувствовать запах человека уже на расстоянии 10 метров.

Видео дня

Популярная теория о том, что насекомые выбирают жертву по группе крови, оказалась мифом.

"Это не имеет научного обоснования", – подчеркнул Симар.

Вместо этого решающую роль играет "суп из молекул", который вырабатывает наша микробиота. Согласно исследованиям, люди выделяют до 1000 пахучих соединений, но комаров интересуют лишь около 27 из них. В частности, больше всего насекомых привлекает соединение "1-октен-3-ол" (грибной спирт), образующееся при расщеплении кожного жира.

Отдельным фактором риска ученые называют алкоголь. Употребление пива делает человека в 1,35 раза более привлекательным для комаров. Это связано с повышением температуры тела и изменением химического состава пота.

Как бороться с насекомыми

Ранее УНИАН писал, что ученые обнаружили новое средство против комаров. Началось все с необычного эксперимента: исследователи изучали поведение насекомых и предположили, что некоторые фрукты или овощи могут влиять на их репродуктивную активность. Чтобы проверить эту идею, они купили несколько десятков различных продуктов, сделали из них пюре и предложили насекомым своеобразный "шведский стол".

Вас также могут заинтересовать новости: