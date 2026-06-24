Чтобы вредители ушли из вашего огорода, полейте участок домашним раствором.

Слизни, личинки, тля, долгоносик и другие насекомые могут лишить фермера всего урожая, если никак с ними не бороться. Дачники постоянно спорят о том, какой самый эффективный способ борьбы с вредителями. Кто-то поливает грядки химикатами, кто-то высаживает сильнопахнущие пряности, а некоторые хозяева расставляют ловушки.

Несмотря на научный прогресс, обычные народные методы до сих пор не теряют популярности. К тому же их можно применять в период плодоношения. В поисках того, как избавиться от вредителей в огороде, стоит заглянуть в кухонный шкаф или домашнюю аптечку. Высок шанс, что эффективное средство уже есть у вас дома.

Самый эффективный препарат от вредителей сада - кофейная гуща

Осадок, который остается после варки кофе, очень ценится фермерами. Благодаря сильному аромату он отпугивает слизней и насекомых. Учуяв такой запах, они сами уйдут из участка. Однако помните, что кофейная гуща от вредителей применяется только в чистом виде - в ней не должно быть следов сахара, молока и других добавок.

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Список того, каких вредителей отпугивает кофейная гуща, очень велик. Это личинки (в том числе майского хруща), тля, муравьи, проволочник, слизни. Также запах кофе не любят дворовые коты, которые могут метить ваш участок.

Чтобы приготовить раствор от насекомых, соедините осадок кофе с горячей водой в равных количествах. Потом процедите и полейте смесью грядки. Заодно работает такая кофейная гуща как удобрение, улучшая состав почвы.

Для защиты ценных посевов от улиток и слизней посыпьте вокруг них гущу сплошным кольцом. Твердые частички кофе больно ранят вредителей, поэтому они сами уйдут с участка.

Обратите внимание: кофейный жмых повышает кислотность почвы. Если растения не любят кислый грунт, применяйте другие методы на этом участке.

Чем полить огород от вредителей из народных средств

Если метод с кофейной гущей не подошел, есть другие способы того, чем убить вредителей в почве. От клещей, гусениц и долгоносика хорошо помогает настой листьев грецкого ореха. Наполните бочку измельченной листвой на две трети высоты. Затем доверху залейте кипятком и оставьте настаиваться 3 дня. Полученный раствор разбавьте обычной водой в соотношении 1:5.

Есть ещё один вариант, чем можно убить личинок, тлю, паутинного клеща и многих других вредных существ. В этом поможет обычный чеснок. Его высаживают в междурядьях овощей для отпугивания вредителей. Также можно приготовить ароматный настой: пропустите 100 граммов зубчиков через мясорубку и залейте 5 литрами кипятка. Настаивайте трое суток. Потом разбавьте ещё 20 литрами воды и опрыскайте больные растения.

Если подытожить, то не так уж и важно, чем обработать растения от вредителей народными средствами вы решили. Любой метод будет эффективным, если повторять его каждые 2-3 недели и соблюдать дозировку. Так не забывайте соблюдать правила севооборота на участке и пропалывать сорняки (на них насекомые часто откладывают яйца).

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