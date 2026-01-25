13 видов рыбы, перед покупкой которых стоит дважды подумать

Некоторые виды рыб несут опасность здоровью или окружающей среде.

Эксперты рекомендуют включать рыбу в рацион, чтобы укрепить здоровье сердца и замедлить последствия старения. Вот только найти подходящую рыбу может быть проблематично.

Издание Tasting Table назвало рыб, которых следует избегать либо из-за их влияния на здоровье, либо из-за их воздействия на окружающую среду.

Тайлфиш из Мексиканского залива

Эта рыба обитает вдоль всего восточного побережья США и в Мексиканском заливе. Она предпочитают теплые течения, протекающие на глубине у края континентального шельфа. Рыба имеет характерную яркую окраску с зелеными, желтыми и белыми пятнами.

Ее рацион состоит в основном из ракообразных, которые придают ей вкус, напоминающий омаров или крабов. К сожалению, содержание ртути в тайлфише из Мексиканского залива почти в восемь раз превышает содержание ртути в том же виде из Атлантического океана.

Марлин

Марлин - верхушка пищевой цепи, контролирующая другие популяции, потребляя в пищу множество более мелких видов. Побочным эффектом для людей, связанным с такими хищниками, как марлин, является то, что ртуть, часто содержащаяся в приемлемых количествах в мелкой рыбе, накапливается в организме марлина и достигает опасных для потребления человеком уровней, как объясняет Scientific American.

Еще один аспект, который следует учитывать, - это их популяция. Голубой марлин считается переловленным в Мексиканском заливе, согласно PEW Charitable Trusts. Однако синий марлин в Тихом океане считается NOAA "разумным выбором морепродуктов" и не страдает от перелова.

Китайская фермерская тилапия

Нет необходимости полностью избегать тилапии, если вы проверяете маркировку страны происхождения. Гондурас, Мексика и Эквадор - ответственные производители рыбы. В этих странах действуют правила, регулирующие разведение тилапии, чтобы смягчить ее воздействие на окружающую среду, в том числе минимизировать использование рыбной муки в корме и очищать сточные воды.

Китайская фермерская тилапия порождает ряд проблем. В частности, это преобладающий метод выращивания – пруды, вода в которых фактически не очищается. Есть также доказательства незаконного использования антибиотиков и антимикробных препаратов, а также подозрения на антибиотикорезистентность рыбы.

Эсколар (масляная рыба)

Согласно данным California Sea Grant, максимальное количество эсколара, которое человек может съесть за один раз, составляет 6 унций или 170 грамм. Дело в том, что около 20% веса тела эсколара составляют восковые эфиры, которые полностью неперевариваются и вызывают проблемы с желудком.

Тихоокеанский голубой тунец

По оценкам Sustainable Sushi, популяция тихоокеанского синего тунца сейчас составляет менее 10% от первоначальной численности. Популяции атлантического синего тунца находились в том же положении, но управленческие инициативы NOAA изменили ситуацию, и численность этих популяций, похоже, растет.

Некоторые виды фермерского лосося

По данным Национального института рыболовства, лосось занимает второе место по популярности среди морепродуктов в США, уступая только креветкам и консервированному тунцу. По данным Морского попечительского совета (MSC), около 72% лосося, потребляемого во всем мире, выращивается на фермах.

Согласно передовой практике, лучший фермерский лосось поступает из закрытых помещений с системами рециркуляции воды, которые очищают сточные воды. Следующий вариант - садки, качество рыбы в которых зависит от местоположения.

Некоторые виды дикого лосося

Первое, что нужно знать, - любой дикий лосось из США происходит из Тихого океана. NOAA управляет этими рыбными хозяйствами в рамках двух законов: Закона о вымирающих видах (ESA), который защищает определенные виды, и Закона Магнусона-Стивенса (MSA), который регулирует коммерческое и рекреационное рыболовство с целью сохранения здоровых уровней популяции. Четыре из пяти видов лосося, находящихся под их защитой, имеют популяции, охваченные ESA. Эти популяции изучаются вплоть до того, в какой реке они нерестятся, и не доступны для вылова или продажи.

Для тех, кто охвачен MSA, местоположение имеет решающее значение. Большая часть дикого лосося из Аляски поступает из рыбных хозяйств, сертифицированных MSC, но чем южнее они, тем больше вопросов возникает.

Амберджек

Не все виды амберджека вызывают беспокойство. Согласно NOAA, популяция атлантического большого амберджека не подвергается перелову, а популяция в Мексиканском заливе восстанавливается после корректировки норм вылова.

Совершенно иная ситуация с японским амберджеком. Согласно Sustainable Sushi, популяция этой рыбы сокращается. При этом его разведение на фермах проблематично, потому что это хищник, а разводят его из молодых диких особей. Кроме того, сетчатые садки, в которых их выращивают, отличаются высокой концентрацией рыбы, поэтому болезни быстро распространяются и могут перекинуться на другие популяции. Концентрированное выращивание в садках также превращает дно океана под ними в свалку отходов.

Вьетнамский фермерский сом

Азиатский сом стал популярным благодаря своей низкой стоимости и вкусу. Это крепкая рыба может нанести серьезный ущерб окружающей среде. Проблемы возникают из-за методов ее разведения.

Поскольку большинство садков расположены вдоль реки Меконг, сточные воды сбрасываются прямо в реку, что приводит к социальным и экологическим проблемам. По данным Seafood Watch, есть также доказательства использования химикатов и антибиотиков, которые попадают в реку в результате незаконного сброса.

Атлантическая треска

Чрезмерный вылов, вторжение рыболовецких судов с большим радиусом действия и технологические достижения в области, а также неэффективное управление рыбным хозяйством привели к резкому сокращению популяции трески. Как сообщила NPR в 2022 году, популяция атлантической трески, возможно, восстановится. В то же время промысел тихоокеанской трески идет довольно хорошо, особенно на Аляске и Британской Колумбии.

Новозеландский оранжевый окунь

Это белая рыба с нежным мясом, но в 1990-х годах ее популяция столкнулась с переловом. Проблема заключается в методах рыболовства. Оранжевый окунь - глубоководная рыба, которую часто ловят тралом. Поскольку рыба обитает в районах богатых кораллами и глубоководными губками, донные сети наносят им непреднамеренный ущерб и создают нагрузку на экосистему.

Акула

Согласно статье Greenpeace за 2021 год, ежегодно 100 миллионов акул гибнут в результате случайного вылова, отрезания плавников и общего пренебрежения к этому виду. Но акулы - верхушка пищевой цепи и контролируют популяции, стоящие ниже в пищевой цепи, а также помогают поддерживать баланс в экосистемах, что чрезвычайно важно.

В США в конце 2022 года был принят закон о запрете продажи акульих плавников, запрещающий их продажу или добычу. Канада также приняла в 2019 году закон, запрещающий импорт или экспорт акульих плавников, усилив существующий запрет.

Красный окунь

Окунь, выловленный в американской части Мексиканского залива, внесен в список Seafood Watch как "Хорошая альтернатива", потому что, хотя его популяция считается истощенной, он не подвергается перелову, как это было в прошлом. Но та же самая рыба из того же водоема, выловленная в Мексике, включена в запретный список той же самой организацией, поскольку Мексика не соблюдает строгие ограничения, предусмотренные законом Магнусона-Стивенса. Кроме того, эта же рыба в Атлантическом океане также подверглась перелову.

