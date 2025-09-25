Новое исследование доказало, что "правильная" еда помогает избежать когнитивных проблем.

Старение - это не только определенное количество прожитых лет, а это еще и состояние наших органов, в частности мозга. Ученые теперь могут оценить "возраст" этого органа с помощью МРТ-сканирований и сравнить его с фактическим возрастом человека. Когда в соответствии с этой оценкой мозг "старше" физиологического возраста - риск когнитивных проблем, как правило, выше. Когда он "моложе" - это хороший знак. Об этом пишет Eatingwell.

Один из способов поддерживать здоровый мозг - диета, в частности её средиземноморские варианты. Согласно результатам нового исследования, опубликованного в журнале Clinical nutrition, замедлить старение мозга способен такой компонент этой диеты, как зеленый чай.

Учёные отслеживали возраст мозга вместе с панелью белков крови, которые могут отражать воспаление и другие биологические процессы, связанные с работой мозга. Они обнаружили, что у людей, которым назначали средиземноморскую диету с дополнительными полифенолами из зелёного чая и других источников, происходили самые благоприятные изменения и наблюдались признаки "более молодого" профиля мозга.

Видео дня

Исследование проводилось на крупном израильском предприятии, где около 300 взрослых (преимущественно мужчин) с абдоминальным ожирением и/или дислипидемией были рандомно разделены на три группы с разной диетой: здоровые диетические рекомендации, традиционная средиземноморская диета с ограниченной калорийностью, зелено-средиземноморская диета с акцентом на полифенолах (green-Med).

Каждый участник третьей группы ежедневно получал от 3 до 4 чашек зеленого чая, около семи порций грецких орехов в неделю грецких орехов и коктейль Манкай (ряска). Также все группы получали рекомендации по физической активности.

С помощью МРТ оценивался "возраст" мозга. Основным показателем старения был разрыв в "возрасте" мозга ("возраст" мозга минус хронологический возраст). Исследователи также измерили более 80 циркулирующих белков и искали закономерности, связанные с изменениями возраста мозга со временем.

Что выявило исследование

В начале исследования у всех участников были повышены уровни двух белков - галектин-9 и декорин. Это связывалось со старшим, чем ожидалось, мозгом. В течение 18 месяцев уровень галектина-9 значительно снизился в группе green-Med по сравнению с группой здорового питания. Общая картина также изменилась более благоприятно в группе green-Med.

Эти результаты свидетельствуют о том, что средиземноморская диета с высоким содержанием полифенолов, в частности благодаря ежедневному употреблению зеленого чая, может помочь создать условия для более медленного старения мозга.

Отмечается, что для того, чтобы улучшить состояние своего мозга, достаточно сделать зеленый чай своим любимым напитком.

"Старайтесь пить от 2 до 4 чашек в день (горячего или холодного). Если у вас чувствительность к кофеину, попробуйте раньше прекратить употребление или рассмотрите возможность употребления зеленого чая без кофеина", - говорится в публикации.

Кроме того, важно употреблять много растительной пищи со значительным содержанием полифенолов, например, съедать ежедневно небольшую горсть грецких орехов. Также в рационе должны быть овощи, бобовые, цельнозерновые продукты, травы, листовая зелень.

От красного (обработанного) мяса стоит отказаться в пользу рыбы и птицы. Важной для мозга является и регулярная физическая активность.

Ранее УНИАН рассказывал, как завтракать, чтобы мозг весь день работал на полную. Отмечалось, что после ночи голодания ваш мозг нуждается в топливе и питательных веществах, чтобы оставаться острым и помочь сосредоточиться, а из-за пропуска завтрака вы может быть вялыми в течение всего дня. Поэтому критически важно то, что мы едим утром и что делаем перед тем, как съесть первый кусочек.

Диетолог Лорен Манакер объяснила, что для эффективной работы мозга в течение дня важно пить воду перед кофе, сочетать белки с углеводами, ограничить добавленный сахар.

Вас также могут заинтересовать новости: