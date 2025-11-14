Микроволновые печи могут способствовать выделению химических веществ из контейнеров для хранения продуктов.

Микроволновая печь – это безусловно крайне необходимый предмет бытовой техники, крайне облегчающий жизнь. Однако не все материалы одинаково безопасны для прямой загрузки в микроволновую печь, пишет cnet.com. Эксперты утверждают, что многие контейнеры для пищи и упаковочные материалы категорически нельзя нагревать в микроволновке, поскольку они при нагревании могут выделять вредные химические вещества.

Лучшие варианты для использования в микроволновой печи: стекло и керамика

"Оба материала действуют как изоляторы, то есть они устойчивы к теплопередаче", — говорит Келли Джонсон-Арбор, токсиколог MedStar Health. Поэтому сами сосуды не нагреваются, а электромагнитные волны нагревают пищу, находящуюся в них.

Помимо того, что стеклянные и керамические контейнеры выдерживают высокие температуры, они, как правило, не содержат органических химических добавок, говорит Ли Ли, доцент Школы общественного здравоохранения Университета Невады.

В то же время стоит перепроверить керамические изделия, если они более декоративны или изготовлены вручную.

"Глазурь на некоторых керамических изделиях может содержать тяжёлые металлы, включая свинец", — говорит Джонсон-Арбор. "При нагревании этой глазури свинец может выщелачиваться и загрязнять пищу или жидкости, находящиеся в керамической ёмкости".

Безопасен ли пластик в микроволновой печи?

"Многие пластиковые контейнеры для хранения продуктов имеют этикетки или изображения "Безопасно для использования в микроволновой печи", — говорит Джонсон-Арбор. "Но в последние годы учёные обнаружили, что мельчайшие частицы пластика, называемые микропластиком, могут выделяться из контейнеров для хранения продуктов при нагревании".

"Поликарбонатные контейнеры для еды изготавливаются из группы химических веществ, называемых бисфенолами", — говорит Ли.

"Известно, что Бисфенол А влияет на гормональный фон и связан с некоторыми эндокринными нарушениями", — говорит она. "Хотя поликарбонат физически выдерживает высокие температуры, нагрев в микроволновой печи ускоряет его высвобождение, особенно если контейнер поцарапан, многократно используется или содержит жирные или кислые продукты".

По мнению экспертов, контейнеры без бисфенола А немного лучше.

"Полипропилен, часто называемый "PP-пластиком" или "пластиком №5", как правило, является лучшим вариантом", — говорит Ли. "Он обладает хорошей термостойкостью и, как правило, содержит меньше добавок по сравнению с другими пластиками. Тем не менее, меньше не означает совсем, и в процессе производства всё равно используются некоторые химические вещества, такие как антиоксиданты или стабилизаторы".

Эксперты подытоживают: поскольку общее воздействие микропластика на наше здоровье до сих пор не изучено, самый безопасный вариант – избегать пластиковых контейнеров в микроволновых печах.

Бумага в микроволновке - есть нюанс

"Для большинства повседневных нужд обычные белые бумажные полотенца или бумажные тарелки, как правило, безопасны для использования в микроволновой печи", — говорит Ли.

Но есть и одна загвоздка.

"Следует избегать использования в микроволновой печи цветных или декорированных бумажных тарелок, коричневых пакетов для продуктов или еды на вынос, а также любых бумажных тарелок с водо- или маслоотталкивающим покрытием", — говорит она. "Это связано с тем, что мы не можем исключить возможность… что они могут дымить, плавиться или выделять нежелательные химические вещества при нагревании".

Металлы точно не подходят

"Металл отражает электромагнитные волны", — объясняет Джонсон-Арбор, что препятствует нагреванию пищи. "Это может привести к передаче тепла на другие поверхности в микроволновой печи, что может привести к перегреву или пожару".

