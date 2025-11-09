Все типы стекла и полезные советы для безопасного использования стеклянной посуды в микроволновой печи.

Несмотря на его распространение, не вся стеклянная посуда безопасна для использования в микроволновой печи. Стекло, пригодное для использования в микроволновой печи, специально разработанное, чтобы выдерживать тепло и энергию микроволн. Оно растрескивается, не разрушает и не выделяет вредные вещества в пищу.

Как отметило southernliving.com, этот тип посуды обычно изготавливается из закаленного или боросиликатного стекла. Оба разработаны для работы под высоким нагревом и быстрых перепадов температуры.

Чтобы определить, подходит ли стекло для использования в микроволновой печи, обратите внимание на этикетку или символ на изделии. Например, там должно быть изображение микроволновки с волнистыми линиями. Если на стеклянной посуде нет такого обозначения, лучше избегать использования ее в микроволновой печи.

Иногда стекло просто не подходит для использования в микроволновой печи. Не следует использовать стеклянную посуду без этикетки "безопасен для использования в микроволновой печи". В частности не закаленное стекло, антикварная или хрупкая стеклянная посуда, а также стекло с металлической отделкой или украшениями.

Обычное (незакаленное) стекло не выдерживает быстрых перепадов температуры и может разбиться. Старые предметы более подвержены повреждениям от тепла. А металлические украшения могут вызвать искры или пожар в микроволновой печи. Даже стеклянные предметы, пригодные для использования в микроволновой печи, могут иметь крышки, которые не подходят для этого, поэтому обязательно проверяйте каждый предмет перед использованием.

Почему некоторое стекло может разбиться в микроволновой печи

Некоторые виды стекла могут треснуть в микроволновой печи из-за их неспособности выдерживать высокие температуры и быстрые перепады температур. Обычное стекло, не закаленное или не изготовленное из боросиликата, не предназначено для такого типа нагрузки. Неравномерный нагрев в микроволновой печи может привести к неравномерному расширению и сжатию стекла, что приведет к его растрескиванию или разрушению.

Это также может произойти из-за теплового удара, если в микроволновую печь поместить холодную стеклянную посуду.

Микроволновый тест

Если вы не уверены, можно ли использовать ваш стакан в микроволновой печи, вы можете провести простой тест. Обратите внимание, что существует определенный риск того, что он может разбиться в процессе.

Чтобы провести тест в микроволновой печи, поместите стеклянную посуду в микроволновую печь рядом с чашкой, наполненной водой, пригодной для использования в микроволновой печи. Нагревайте в течение минуты на высокой мощности, затем проверьте температуру посуды. Если вода горячая, но стеклянная посуда остаётся холодной, скорее всего, она пригодна для использования в микроволновой печи. Если стеклянная посуда горячая, но вода остаётся холодной, скорее всего, она не пригодна для использования в микроволновой печи.

Предостережения при использовании стекла в микроволновой печи

Используйте стеклянную посуду, пригодную для использования в микроволновой печи: всегда проверяйте наличие этикеток или символов.

Используйте неглубокие контейнеры для равномерного нагрева: неглубокие контейнеры позволяют теплу распределяться более равномерно, уменьшая риск возникновения горячих точек.

Избегайте резких перепадов температуры: не разогревайте в микроволновой печи холодную стеклянную посуду сразу из холодильника или морозильной камеры.

Проверьте на наличие повреждений: избегайте стеклянной посуды со сколами или трещинами.

Снимите крышки или пломбы: убедитесь, что все крышки или пломбы вместе со стеклянной посудой пригодны для использования в микроволновой печи и имеют отверстия для выхода пара.

Избегайте металлической отделки и цветных покрытий: избегайте стеклянной посуды с металлической отделкой или украшениями, которые могут искрить в микроволновой печи, а также цветного покрытия, которое не всегда безопасно для использования в микроволновой печи и может выделять химические вещества в вашу пищу.

Периодически помешивайте: для равномерного распределения тепла, предотвращая перегрев или образование холодных участков.

Напомним, что подогрев некоторых жидкостей в микроволновой печи может быть опасным. В частности, вода нагревается в микроволновке без внешних признаков. Поэтому ею очень легко обжечься.

