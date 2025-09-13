Рассказываем, что нельзя греть в микроволновке и чем это может навредить здоровью и самой технике.

Микроволновка порой незаменима: в ней удобно разогревать, размораживать еду или можно быстро приготовить перекус. Однако подходит микроволновая печь далеко не для всех продуктов: некоторые могут просто испачкать ее, другие и того хуже - выделять токсичные вещества и привести к возгоранию. Рассказываем, о каких продуктах идет речь, а также в какой посуде нельзя греть в микроволновке.

Что нельзя греть в микроволновке

Довольно популярные продукты, но не только, вошли в перечень запрещенных для микроволновки.

Яйца

Одна из причин, почему нельзя греть яйца в микроволновке - они обязательно взорвутся. Речь идет о сырых яйцах в скорлупе: при нагреве желток прогревается быстрее белка, поэтому внутри продукта создается давление и происходит взрыв. Так что варить яйца нужно традиционным способом - на плите.

Если же нужно разогреть уже сваренное яйцо, его предварительно чистят, разрезают на части или делают несколько проколов вилкой.

Молоко

В микроволновке не советуют греть молоко - печь разогревает его неравномерно, внутри жидкости образуются перегретые участки, из-за которых легко обжечься. Грудное молоко, разогретое таким образом, теряет свою пользу, то есть, смысла в таком продукте нет.

Жгучий перец

Такой перец в микроволновке выделяет капсаицин - это вещество, которое делает его жгучим. Так вот: пары капсаицина действуют почти так же, как перцовый баллончик, и могут вызвать сильное жжение в глазах и горле. Поэтому, если у вас вдруг появилась гениальная идея разогреть сушеный жгучий перец или же блюда с ним - используйте для этого другой способ.

Майонез

Причина, почему нельзя греть майонез в микроволновке, тоже относится к разряду небезопасных для здоровья. Начнем с того, что майонез или продукты с ним вообще нельзя греть - в процессе нагрева продукт начинает выделять канцерогены. И, чтобы быть совсем честными: майонез лучше не употреблять в принципе - если хотите дольше оставаться здоровыми.

Виноград

Не всем приходит в голову "светлая мысль" приготовить из винограда изюм в духовке, но, если она у вас появилась - сразу же отказывайтесь.

Виноград в микроволновке - это источник опасности. Попав внутрь, ягоды начинают воспламеняться и, вместо изюма, вы получите огненное шоу, которое может повредить саму печь.

Продукты в плотной оболочке

Также нужно обратить внимание, почему нельзя греть еду в микроволновке, если она в оболочке - это могут быть как сардельки с сосисками, так и помидоры (роль оболочки играет кожура). При нагревании оболочка/кожура лопает прямо в печи и получается "мини-взрыв".

Если же говорить о том, в какой посуде нельзя греть в микроволновке, то это вся металлическая (консервные банки сюда же), хрустальная, посуда из фольги, бумаги и пластика, а также с позолотой. Металл, фольга, позолота и бумага могут загореться, хрусталь не советуют использовать так как он содержит металлы, несовместимые с микроволновой печью. Пластик при нагреве (даже плотный) способен выделять вредные вещества, поэтому лучше все-таки перестраховаться и переложить пищу в стекло.

