Какой чай полезнее - черный или зеленый: что говорят эксперты

Черный чай содержит меньше антиоксидантов, но в нем есть свои преимущества.

Выбор между черным и зеленым чаем зависит не только от ваших вкусовых предпочтений. Оба вида чая получают из растения Camellia sinensis, но обработка изменяет уровень антиоксидантов и типы содержащихся в них антиоксидантов, пишет портал health.com.

Черный и зеленый чай различаются по типу антиоксидантов

Оба чая содержат флаванолы – растительные антиоксиданты, которые могут помочь защитить ваш организм от болезней. Однако в целом, зеленый чай содержит больше антиоксидантов, чем черный чай:

Так, зеленый чай содержит в среднем 62 миллиграмма (мг) флаванолов на 100 миллилитров (около 0,4 чашки).

Черный чай содержит около 40 мг флаванолов на 100 миллилитров.

Также зеленый чай богат полифенолами катехина, включая эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG). EGCG помогает уменьшить воспаление и поддерживает здоровье сердца. Он также может помочь остановить рост раковых клеток или вызвать их гибель, показывают исследования.

Черный чай обладает собственным набором мощных преимуществ. Он содержит полифенолы теафлавина, которые образуются из катехинов в процессе окисления, на одном из этапов обработки черного чая. Эти соединения могут помочь регулировать уровень холестерина и улучшить здоровье сердца, доказано исследованиями.

Кофеин в черном и зеленом чае

Кофеин также обладает антиоксидантными свойствами. Если вам нужен бодрящий заряд на утро, черный чай – ваш лучший выбор. Порция в 350 мл обычно содержит 71 миллиграмм кофеина. Это делает его отличной заменой, если вы пытаетесь сократить потребление кофе, но все еще нуждаетесь в бодрящем эффекте.

Зеленый чай обеспечивает гораздо более мягкий бодрящий эффект, так как обычно содержит 37 миллиграммов кофеина на 350 мл. Часто это лучший выбор, если вы склонны чувствовать нервозность или тревогу после употребления большого количества кофеина.

В зеленом чае вы также получаете L-теанин. Эта аминокислота взаимодействует с кофеином, помогая вам сосредоточиться. Согласно исследованиям, она дает устойчивое, спокойное чувство бодрости без резкого спада энергии.

Советы по завариванию зеленого и черного чая для сохранения антиоксидантов

Для зеленого чая старайтесь использовать воду температурой около 85 °C. Исследования показывают, что такая температура обеспечивает наилучший вкус, сохраняя при этом хрупкие антиоксиданты.

Черный чай хорошо переносит высокую температуру. Вы можете использовать кипяток (100 градусов по Цельсию) для заваривания листьев, не испортив вкус. Исследования показывают, что вода такой температуры высвобождает наибольшее количество антиоксидантов в черном чае.

Ранее исследования ьтакже показали, что зелёный чай может немного снижать артериальное давление благодаря антиоксидантам, однако при чрезмерном употреблении возможны побочные эффекты.

