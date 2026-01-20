Какие чаи самые полезные для ежедневного употребления: эксперты назвали топ-10 видов

Эти чаи различны, но обладают многими полезными свойствами.

Одна чашка чая может содержать много питательных веществ, которые имеют важные преимущества для здоровья. Независимо от того, пьете ли вы его холодным или горячим, чай является очень полезным напитком для ежедневного употребления. Поэтому издание Real Simple назвало 10 видов чая с самыми ценными питательными веществами, полезными свойствами и преимуществами.

В целом существует два основных типа чая - травяной и "настоящий" или из камелии.

"Оба основных типа чая содержат полезные питательные вещества и фитохимикаты, которые улучшают здоровье различными способами, что идеально подходит для ежедневного употребления", - отметила сертифицированный фитотерапевт Рэйчел Робинетт.

Видео дня

Травяные чаи

Это любые чаи, изготовленные из растений, таких как фрукты, зерна, цветы, специи, корни и травы. Сюда входят имбирный чай, чай с корицей, куркумой, фенхелем, шиповником и ромашкой.

Чаи из камелии

Это чаи, изготовленные из растения Camellia sinensis. Листья этого кустарника собирают и обрабатывают определенным образом, чтобы получить черный, зеленый, белый и улун, а также красный, пуэр и желтый чаи.

Далее издание рассказало о своем списке самых полезных сортов чая и объяснило, почему каждый из них так полезен для здоровья.

Черный чай

Одним из самых распространенных сортов чая является черный, который, скорее всего, есть у вас на кухне.

"Из всех сортов чая из камелии черный чай подвергается самому длительному окислению, а его листья часто измельчают на более мелкие кусочки, чем у других сортов. Это придает черному чаю более глубокий, интенсивный вкус, а также более высокое содержание кофеина", - отмечают в материале.

Также черный чай содержит полифенольные соединения, которые способствуют укреплению иммунитета, здоровью кишечника, мозга и метаболизма.

Имбирный чай с куркумой

"Куркумин, содержащийся в куркуме, обладает противовоспалительными свойствами, а гингеролы, содержащиеся в имбире, облегчают боль и улучшают пищеварение", - подчеркнула Робинетт.

Поэтому такая смесь чая без кофеина является приятным способом начать, закончить или прервать свой день. Также специалисты советуют добавлять в такой чай мед.

Зеленый чай

Зеленый чай является еще одним видом чая из камелии, который подвергается минимальному окислению.

"Тонкий, землистый, цветочный вкус зеленого чая хорошо сочетается с любыми закусками, сладкими или солеными. Помимо приятного вкуса, зеленый чай обладает многими полезными свойствами для здоровья. Он содержит биоактивные соединения, включая кверцетин, кемпферол, катехины и эпигаллокатехин галат (EGCG). Эти антиоксиданты помогают укрепить иммунитет, сердце, кишечник и метаболизм, и это лишь некоторые из их полезных свойств", - уверяют в публикации.

Лимонный чай

Любой чай на основе лимона прекрасно подходит для ежедневного употребления. Лимон содержит витамин C, который помогает бороться с воспалениями и повышает иммунитет.

"Цитрусовые также содержат терпен лимонен, который обладает заметным антидепрессивным действием", - добавила Робинетт.

Поэтому это означает, что любой другой чай с добавлением цитрусовых также будет обладать этими полезными свойствами.

Белый чай

Белый чай обычно содержит примерно на 15% меньше кофеина, чем зеленый.

"Белый чай содержит много тех же соединений, что и черный и зеленый чай, и обладает схожими преимуществами. Он также содержит L-теанин (как и другие чаи из камелии), аминокислоту, которая поддерживает когнитивные функции, а также иммунную систему и здоровье сердца. Было обнаружено, что белый чай также может способствовать заживлению ран и здоровью кожи", - подчеркнули в Real Simple.

Чай из гибискуса

Розовый цвет и терпкая сладость сделали чай из гибискуса довольно популярным травяным чаем, который не содержит кофеина.

"Гибискус - это богатый питательными веществами чай, который имеет впечатляющие преимущества для метаболизма, в значительной степени благодаря своему стабилизирующему влиянию на уровень сахара в крови. Он также богат рутином и кверцетином, которые эффективны для лечения аллергий и нормализации функции тучных клеток", - говорит Робинетт.

В частности, исследования показали, что этот чай может поддерживать здоровье сердца, регулируя артериальное давление и уровень холестерина.

Чай "Эрл Грей"

Это типичный британский черный чай, ароматизированный маслом бергамота. Этот чай имеет такое же содержание кофеина, как и обычный черный, а также замечательные свойства, которые улучшают самочувствие.

Мятный чай

"Мятные чаи действуют как ноотропы, которые помогают улучшить когнитивные функции, такие как память, внимание и концентрация", - отметила фитотерапевт.

Такой чай может помочь облегчить вздутие живота и решить другие проблемы с пищеварением, а также уменьшить симптомы кашля и инфекций носовых пазух.

Чай улун

Чай улун сочетает в себе полезные для здоровья свойства, которые поддерживают здоровье сердца, мозга, обмен веществ, кишечника и иммунную систему.

Обычно его листья больше, чем у черного чая, и могут иметь свежий, легкий вкус или быть более насыщенными.

Чай из ромашки

Ромашка известна как средство, способствующее сну и релаксации ночью. По словам экспертов, это правда, поэтому ромашку можно пить в любое время суток.

"Как ветрогонное и нервное средство, она способствует пищеварению и успокоению. Было обнаружено, что ромашка помогает облегчить симптомы тревоги, а также обладает противовоспалительными, метаболическими и иммунными свойствами", - подчеркнули в издании.

Другие советы по здоровью

Ранее диетологи рассказали, какой фрукт содержит больше питательных веществ - яблоко или груша. По их словам, в мире существует много разных сортов яблок и груш, поэтому точное сравнение является достаточно сложным.

Также врачи ответили, что лучше есть на завтрак - овсянку или гранолу. Согласно исследованию, овсянка содержит 91 ккал на 1\2 чашки, в то время как гранола более калорийна - 280 ккал на ту же порцию.

Вас также могут заинтересовать новости: