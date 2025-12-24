Исследования показывают, что зелёный чай может немного снижать артериальное давление благодаря антиоксидантам, однако при чрезмерном употреблении возможны побочные эффекты.

Зелёный чай – популярный напиток, содержащий растительные соединения, которые связывают с улучшением здоровья сердца. Исследования показывают, что он может даже снижать артериальное давление. Однако чрезмерное употребление может привести к проблемам, таким как побочные эффекты кофеина или ухудшение усвоения железа. В частности, об этом писал Корейский журнал семейной медицины.

Как зеленый чай влияет на давление - что известно

Артериальное давление - это сила, с которой кровь давит на стенки кровеносных сосудов. Если это давление остаётся повышенным длительное время, оно может повреждать органы и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и других осложнений.

Одной из причин высокого давления (гипертонии) является жёсткость сосудов, пишет medlineplus. Именно здесь может помочь зелёный чай: он содержит антиоксиданты – катехины, которые способствуют расслаблению кровеносных сосудов. Это улучшает кровоток и может приводить к снижению артериального давления, об этом говорится в исследовании Green Tea: Current Knowledge and Issues, опубликованном в журнале mdpi.

Кроме того, зелёный чай содержит вещества, способные уменьшать воспаление и окислительный стресс – состояние, при котором в организме накапливается избыточное количество свободных радикалов, повреждающих клетки. Воспаление и окислительный стресс могут повреждать сосуды и связаны с повышенным давлением. Употребление зелёного чая может снижать этот ущерб и тем самым поддерживать работу сердца.

Обзор исследований 2025 года показал, что добавки с зелёным чаем могут приводить к небольшому, но клинически значимому снижению артериального давления. Кроме того, исследование 2022 года установило, что у людей с повышенным давлением, которые пьют зелёный чай, не наблюдается увеличения риска смерти от сердечных заболеваний.

Однако, как пишет health, важно понимать, что чай не действует как лекарственный препарат. Более того, некоторые исследования показали, что чрезмерное потребление зелёного чая может немного повышать риск развития гипертонии, поэтому необходимы дополнительные научные данные.

Тем не менее, умеренное употребление зелёного чая может быть частью здорового рациона и способствовать улучшению состояния сердца, особенно в сочетании с физической активностью, сбалансированным питанием и снижением потребления соли.

