В нем секрет идеального хруста: на каком масле на самом деле нужно запекать картофель

Пюре – это, конечно, вкусно, но ничто не сравнится с золотистой, невероятно хрустящей запеченной картошкой.

Если у вас завалялся мешок картошки, можно, конечно, заморочиться: почистить, нарезать, сварить и превратить все это в пюре. Мы вовсе не хотим принизить достоинства пюре, но есть что-то по-настоящему восхитительное в хорошем, неровном, сногсшибательно хрустящем ломтике запеченного картофеля.

Тот факт, что вы не жарите их во фритюре, не означает, что о масле можно не думать. The Takeout проконсультировалось с автором кулинарных книг и блогером Tara Teaspoon Тарой Бенч, и она посоветовала им брать пример со Швейцарии – "соблюдать нейтралитет".

"Выбирая масло для запекания картофеля, я учитываю вкус, потенциал хруста и точку дымления. Нейтральное масло с высокой точкой дымления, такое как рапсовое (канола) или масло авокадо, хорошо обволакивает картофель и дает ему фору для образования корочки в горячей духовке", – подчеркивает Бенч.

Видео дня

Нейтральное масло, по ее словам, гарантирует, что естественный вкус картофеля не изменится, а высокая точка дымления означает, что вам не придется проветривать кухню от гари, когда вы закончите готовить. Но у Бенч есть и личный фаворит:

"Мое любимое масло для запеченного картофеля – высококачественное оливковое масло. Оно придает легкий аромат и на нем можно готовить при температуре 400 градусов по Фаренгейту (около 200°C)!"

Осторожнее с точкой дымления

Какие качества могут сделать масло неподходящим для запекания картофеля (да и чего угодно другого)? Бенч советует следить за точкой дымления конкретного масла или жира – то есть температурой, при которой оно начинает дымить и гореть.

"Не используйте сливочное масло, смалец или даже некоторые нежные сорта оливкового масла Extra Virgin [в чистом виде]. У всех них низкая точка дымления, и они начнут разрушаться и гореть еще до того, как картошка успеет как следует захрустеть", – предупреждает Бенч.

Тем не менее, способы использовать жиры с низкой точкой дымления (например, вкусное сливочное масло) при запекании все же есть.

"Смело смешивайте их с нейтральным маслом с высокой точкой дымления, например, с маслом авокадо или рапсовым, если хотите добавить аромат. Я обожаю смешивать масло авокадо со сливочным!", – советует эксперт.

Просто не забудьте слегка отварить картофель перед запеканием и, возможно, добавить луковую приправу – и все.

Ранее УНИАН сообщал про признак самого полезного картофеля.

Вас также могут заинтересовать новости: