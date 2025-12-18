Обычное картофельное пюре для многих является любимым блюдом. Но часто оно получается невкусным из-за недостаточного разминания и "неправильных" ингредиентов, пишет Express.
Если картофель плохо размять, и останутся комочки - блюдо не получится. Но даже при идеальном разминании, если добавить не те составляющие, это будет не пюре, а обычная картошка - сухая и невкусная.
Шеф-повар Крис Коллинз в социальных сетях поделился своим рецептом самого кремового и вкусного картофельного пюре, который предусматривает добавление секретного ингредиента. Он опубликовал видео, в котором продемонстрировал, как приготовить "идеальное" пюре.
Сначала он отварил картофель на курином бульоне. Как только он стал мягким, он вынул продукт из кастрюли и оставил на несколько минут для подсыхания. Тем временем в той же кастрюле подогрел немного молока и сливочного масла. Эти оба всем известных ингредиента действительно помогают сделать картофельное пюре более сливочным. Но Крис добавил еще одну составляющую.
Он размял картофель в кастрюле, в которой было масло с молоком, чтобы все перемешалось, и положил туда еще целую пачку сыра бурсен.
Бурсен - это французский сорт мягкого сыра, настоянный на чесноке, травах, соли и перце. Вы можете использовать другие мягкие сыры вместо бурсену.
После этого Коллинз продолжил разминать картофель, пока он не превратился в "самое кремовое" пюре.
"Просто дайте мне вилку, и я мог бы съесть это как основное блюдо отдельно. Невероятно уютное, суперсливочное и невероятно насыщенное вкусом. Поистине идеальное пюре", - написал шеф-повар.
