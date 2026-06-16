Какие змеи самые распространённые в мире: ответ не так прост

У берегов Бразилии есть остров, прозванный Змеиным островом, который, как говорят, является домом для одной из крупнейших популяций змей на Земле.

Змеи обитают во многих местах на планете, но не повсюду. Антарктида, Исландия, Ирландия, Гренландия и Новая Зеландия - лишь некоторые из мест, где змей нет совсем. Об этом пишет discoverwildlife.

В Великобритании обитают три вида змей (травяная змея, гадюка и гладкая змея), но в мире насчитывается более 4000 видов змей, из которых около 600 ядовиты - и только половина из них обладает ядом, способным убить человека.

Отмечается, что от некоторых неядовитых змей всё же стоит держаться подальше. Примером тому служат удавки: эти неядовитые змеи могут достигать огромных размеров, а такие виды, как зелёная анаконда, легко проглатывают свою добычу целиком.

Видео дня

Змеи могут быть невероятно быстрыми - например, чёрная мамба может развивать скорость до 15 км/ч на открытой местности. Некоторые змеи способны на впечатляющие трюки, а некоторые виды, как известно, кувыркаются, когда рядом находится хищник. Затем есть летающая змея, которая скользит по воздуху с дерева на дерево в своей лесной среде обитания.

Какая змея самая распространенная в мире

Важно, что ответ на вопрос "какая змея самая распространенная в мире" не так-то прост, поскольку не проводилось никаких конкретных глобальных исследований на эту тему. Однако многие считают, что это обыкновенная подвязочная змея (Thamnophis sirtalis), вид, обитающий в Северной Америке.

Обыкновенная подвязочная змея может достигать длины 86 см и рожает живых детенышей, а не яйца. У нее также есть интересная эволюционная связь с ядовитыми тритонами, поскольку она выработала устойчивость к их токсинам. Это означает, что обыкновенная подвязочная змея может сохранять токсины тритона в своей печени в течение нескольких недель после употребления, что делает ее ядовитой. Она также ядовита, хотя ее яд не опасен для человека.

Одна из причин, по которой люди считают обыкновенных подвязочных змей самыми распространенными в мире, - это их популярность в качестве домашних питомцев.

Где обитает наибольшее количество змей в мире

Интересно, что у берегов Бразилии есть остров, прозванный Змеиным островом, который, как говорят, является домом для одной из крупнейших популяций змей на Земле. Остров Илья-да-Кеймада-Гранде занимает площадь около 43 гектаров и является домом для тысяч ядовитых змей, включая золотистого копьеголового змея - вид ямкоголовых гадюк, не встречающийся больше нигде в мире. В результате бразильский военно-морской флот ограничивает посещение острова, разрешая только научные экспедиции.

По оценкам, на острове обитает около 2000-4000 змей, но считается, что в последние годы их популяция сократилась.

Другие интересные новости

Археологи, проводившие раскопки на инкском поселении на засушливом побережье южного Перу, обнаружили два редких, примерно 500-летних, сублимированных картофеля. Эти картофелины - одни из немногих, найденных за более чем столетие, и, вероятно, перевозились по всей империи с заснеженных вершин Анд.

Вас также могут заинтересовать новости: