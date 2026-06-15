На побережье нашли 500-летнюю картошку: почему она не сгнила

Єти картофелины - одни из немногих, найденных за более чем столетие, и, вероятно, перевозились по всей империи с заснеженных вершин Анд.

Археологи, проводившие раскопки на инкском поселении на засушливом побережье южного Перу, обнаружили два редких, примерно 500-летних, сублимированных картофеля. Об этом пишет Phys.org.

Отмечается, что эти картофелины - одни из немногих, найденных за более чем столетие, и, вероятно, перевозились по всей империи с заснеженных вершин Анд.

Известные как чуньо, они были обнаружены во время раскопок в Тамбо-Вьехо, инкском центре в долине Акари. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of Field Archaeology, чуньо можно было приготовить только на больших высотах в холодных горах. Это значит, что свидетельства наличия этого продукта на побережье не только редки, но и являются физическим доказательством того, что инки перевозили его по всей своей обширной империи.

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"Было очевидно, что это не просто какая-то находка, а нечто особенное", - сказал доктор Лидио Вальдес, археолог из Университета Калгари.

Картофель, который не гниет

Интересно, что картофель родом из Анд, где его выращивают уже тысячи лет. Однако свежий картофель быстро портится, гниет в течение недели в теплом климате, а некоторые сорта становятся горькими и токсичными, если их предварительно не обработать.

Чтобы справиться с этой проблемой, древние андцы разработали чуньо - сублимированный картофель, который изготавливают, подвергая картофель воздействию сильных зимних морозов в горах, а затем размораживая на ярком дневном солнце.

После повторения этого цикла картофель утрамбовывают и сушат, получая черный чуньо. ​​Белый чуньо, найденный в Тамбо-Вьехо, изготавливается из от природы токсичного, горького картофеля и требует замачивания в течение нескольких недель после заморозки, а затем сушки. В результате получается легкий, удобный чуньо, который можно хранить годами.

Отмечается, что чуньо были обнаружены во время раскопок Вальдеса в 2024 году внутри керамического кувшина, вмурованного в пол, который, как полагают, использовался для хранения. В кувшине находились два коричневато-белых чуньо, на сморщенных поверхностях которых ещё оставались кусочки кожуры. Картофель хранился вместе с обломком инкской керамики и повреждённым пряслицем.

По словам Вальдеса, эти предметы повседневного обихода помогли подтвердить возраст продукта, доказав, что "сушеный картофель относится к временам инков", то есть, вероятно, он датируется XV и XVI веками.

В то время картофель был "хлебом народа", и испанские летописцы объясняли, что караваны лам перевозили продукты, включая чуньо, в различные склады, разбросанные по местности и предназначенные для пропитания рабочей силы инков, в том числе в Тамбо-Вьехо. Поскольку чуньо был лёгким, прочным и мог производиться в больших количествах, он, вероятно, был одним из важнейших продуктов питания в империи. Даже после падения инков он оставался основным продуктом питания.

Испанский летописец Сьеса де Леон утверждал, что, продавая картофель чуньо в шахтах, многие испанцы разбогатели и вернулись в Испанию процветающими.

Интересно, что несмотря на его обилие в древности, картофель чуньо редко сохраняется в археологических находках; единственная сопоставимая находка была сделана более века назад в Пачакамаке, Перу. Засушливая прибрежная среда и хранение в кувшине, вероятно, укрывали этот картофель, позволив ему сохраниться до XXI века. Однако их редкое появление на инкских стоянках привело к тому, что они в значительной степени оставались незамеченными наряду с другими важными продуктами питания коренных народов, такими как вяленое мясо.

Точно, на каких именно горах рос этот картофель, пока остается загадкой, хотя Вальдес хотел бы проследить его происхождение с помощью химического анализа.

"Было бы здорово узнать происхождение этого картофеля", - сказал он.

По его словам, пока что Тамбо-Вьехо остается уникальным местом:

"Я не уверен, что есть еще какие-либо инкские археологические памятники, которые можно было бы сравнить. Я надеюсь когда-нибудь вернуться, поскольку каждые раскопки давали замечательные результаты".

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