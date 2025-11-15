Эти породы собак являются ласковыми со своими хозяевами.

Собаки, как и люди, имеют разные характеры. Кто-то имеет много энергии, а другой нежный характер. Если говорить о спокойных собаках, то они прекрасно ладят с детьми, поэтому являются прекрасными семейными любимцами. Поэтому издание Parade Pets назвало 5 пород собак, которые будут всегда с вами ласковыми и чуткими.

Тибетский спаниель

Тибетские спаниели являются не только красивыми, но и одними из самых ласковых пород собак в мире, ведь они имеют спокойный и ласковый характер.

"Эта добрая порода собак изначально была выведена как семейный компаньон буддийских монахов, которые работали вместе со своими хозяевами в монастырях. Эти милые и ласковые собаки даже помогали согревать монахов в холодные ночи", - добавили в материале.

Несмотря на то, что они любят играть, их уровень активности находится посередине между гиперактивностью и ленью. Также эти собаки известны тем, что прекрасно ладят с детьми и любят быть рядом со своими семьями.

Кавалер кинг чарльз спаниель

Такую породу изначально выводили для состоятельных людей. Сегодня они имеют репутацию добрых и спокойных собак.

"Кавалеры - это очень милые маленькие собаки, известные своим ласковым и спокойным нравом. Они являются прекрасными домашними любимцами и любят быть рядом со своими хозяевами", - рассказала ветеринарная медсестра из Embrace Pet Insurance Эмбер Баттейгер.

Отмечается, что эта порода дружелюбна и ласкова с детьми, а также другими домашними животными, благодаря чему вы можете завести еще одну собаку или кота.

"Просто имейте в виду, что их сильное желание общества означает, что они могут страдать от тревоги разлуки, если вы оставляете их надолго одних", - предупредили в Parade Pets.

Бергамская овчарка

Бергамская овчарка считается редкой породой собак в США.

"Они происходят из итальянских Альп и исторически использовались для выпаса и охраны скота", - объяснила Баттейгер.

Несмотря на то, что когда-то эта собака была создана для работы, бергамская овчарка понимает, когда ей нужно замедлиться.

"Они известны своим спокойным, терпеливым и глубоко преданным нравом, что делает их кроткими гигантами в мире собак. Они умны, редко агрессивны и прекрасно подходят для семей, которые ценят спокойного, но защитного компаньона", - добавила ветеринарная медсестра.

В то же время она подчеркнула, что их шерсть требует особого ухода.

Ирландский волкодав

Не стоит пугаться большого размера ирландского волкодава, ведь эта собака является чрезвычайно спокойной.

"Хотя их разводили для охоты, эти милые собаки являются ласковыми компаньонами, которые хорошо относятся к детям и мелким животным", - отметила Эйми Уорнер, доктор ветеринарных наук, штатный ветеринар в Waggel.

Она отметила, что эти собаки образуют прочные связи со своими семьями.

"Они любят своих хозяев и лучше всего реагируют на мягкий голос и позитивное поведение", - добавила Уорнер.

Сенбернар

Сенбернары являются любящей породой собак, которая когда-то использовалась для спасения людей в горах.

"Они имеют инстинкт к воспитанию. Эта порода собак известна своей стабильностью, любовью и отсутствием агрессии", - подчеркнула Уорнер.

По ее словам, эти собаки являются "ласковыми великанами".

"Сенбернары обладают терпеливым и спокойным нравом, идеально подходят в качестве домашних любимцев. Учитывая их размер и силу, лучше всего дрессировать их с раннего возраста. Если их воспитывать с заботой и последовательностью, они становятся одними из самых надежных и любимых крупных пород", - заверила ветеринар.

Другие интересные факты о собаках

Ранее ветеринары рассказали, какие собаки являются самыми спокойными. По их словам, в этот перечень вошли бассет-гаунд, ирландский волкодав, английский бульдог, мастиф и другие.

Также стало известно, какие собаки являются самыми умными. В частности ветеринары назвали четыре породы, на которые стоит обратить внимание в таком случае.

