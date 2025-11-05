Эти породы являются популярными среди владельцев домашних животных.

Если вы хотите завести собаку и для вас важно, чтобы она была "легкой в дрессировке", то издание BestLife, ссылаясь на ветеринаров из Queenstown Veterinary Hospital в штате Мэриленд, назвало четыре породы, на которые вам стоит обратить внимание.

Бордер-колли

По мнению ветеринаров, бордер-колли обладают интеллектом уровня престижных университетов. В частности американский клуб собаководства описывает эту породу как "умных трудоголиков", отмечая, что они имеют интеллектуальные способности, чтобы выучить "впечатляющее" количество слов и команд.

В фонде добавляют, что бордер-колли "самые счастливые, когда их ежедневно привлекают к работе".

Видео дня

Как пишет Royvon Dog Training and Hotels, эта порода отличается от других "чрезвычайно высоким инстинктивным интеллектом и адаптивным интеллектом". Также они известны тем, что имеют один из самых высоких IQ среди собак.

"В среднем, собакам требуется от 25 до 50 попыток, чтобы понять новую команду, причем успешность первой попытки составляет лишь 50%. Однако бордер-колли могут выучить новую команду за менее чем пять попыток и имеют 95% успешность с первой попытки", - добавили в материале.

Пудель

Пудели являются очень умными собаками с поразительной универсальностью, говорят эксперты.

"Эти умные собаки обладают чрезвычайной способностью находить самый эффективный способ выполнения задачи... Вместо того, чтобы полагаться на грубую силу или бесконечные повторения, пудели используют свой острый ум, чтобы решать проблемы и с легкостью преодолевать вызовы", - рассказали на YouTube-канале The Smart Canine.

Также пуделей иногда называют "пушистыми гениями инженерии".

"Их склонность к эффективности распространяется также на дрессировку и изучение новых команд. Пудели быстро усваивают новые навыки и часто находят умственные сокращения, которые другие собаки могут пропустить", - добавляют в The Smart Canine.

Бельгийская овчарка

Исследование 2022 года, опубликованное в журнале Nature, показало, что бельгийские овчарки были "самой успешной породой в понимании жестов человека" по сравнению с другими 12 породами собак, участвовавших в исследовании.

Немецкая овчарка

Немецкие овчарки относятся к группе пастушьих собак, которые известны своей ловкостью и трудолюбием. Как отмечают эксперты, они имеют высокий уровень энергии, адаптивности и способность к дрессировке.

В то же время немецкие овчарки "нуждаются в регулярных задачах, чтобы оставаться довольными", добавляют специалисты.

Другие интересные факты о собаках

Ранее ветеринары назвали 7 пород собак, которые живут дольше всех. По их словам, в этот перечень вошли ланкаширский хилер, чихуахуа, тибетский спаниель и другие.

Также стало известно, можно ли собакам давать макароны. Известно, что этот продукт изготавливают из простых ингредиентов, таких как яйца, мука и вода, которые являются безопасными для собак, однако есть нюанс.

Вас также могут заинтересовать новости: