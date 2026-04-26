Какие самолеты перевозят больше всего пассажиров: топ-6 лидеров отрасли

В рейтинг вошёл и самый длинный коммерческий авиалайнер в мире.

Спрос на авиаперевозки за последние годы существенно вырос. Это побуждает компании покупать более крупные самолеты, способные перевозить как можно большее количество пассажиров.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) за январь 2026 года, пассажиропоток в отрасли вырос на 3,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 774 млрд пассажиро-километров (RPK). Ожидается, что в ближайшие месяцы глобальная пропускная способность самолетов вырастет на 5,2 % по сравнению с прошлым годом. Ресурс Simple Flying рассказал о шести самолетах с наибольшей пассажировместимостью.

6. Airbus A330-900neo – до 460 пассажиров

Открывает рейтинг шести самых пассажироемких самолетов мира Airbus A330-900neo. Это один из самых мощных двухдвигательных широкофюзеляжных самолетов, выпускаемых в настоящее время. Он может перевозить до 460 пассажиров, но обычно вмещает около 310 пассажиров.

Крупнейшим оператором этой модели пассажирских самолетов является компания Delta Air Lines. Его максимальная дальность полета составляет около 7 200 морских миль (более 13 тысяч км).

5. Airbus A350-1000 – до 480 пассажиров

На позицию выше поднялся самолет Airbus A350-1000. Это самый большой вариант семейства A350, поскольку он на семь метров длиннее A350-900.

По данным компании-производителя, он может комфортно разместить от 375 до 400 пассажиров в стандартной трехклассной компоновке. В премиум-классе пространство увеличено на 40%. В конфигурациях с высокой плотностью размещения пассажиров самолет может вместить до 480 человек.

Первой этот самолет начала эксплуатировать авиакомпания Qatar Airways – в 2018 году.

"Самолет, оснащенный двигателями Rolls-Royce Trent XWB-97, реализует концепцию салона Airspace. Она предусматривает более широкие кресла, большие иллюминаторы, улучшенное освещение, а также оптимизированное давление и влажность в салоне, что призвано облегчить стресс во время сверхдальних перелетов", – говорится в материале.

Обычно этот самолет используется на таких дальних маршрутах, как Доха – Окленд и Доха – Лос-Анджелес (Qatar Airways), Лондон – Сингапур (Singapore Airlines) и Гонконг – Лондон (Cathay Pacific).

4. Boeing 747-8 Intercontinental – до 605 пассажиров

Эта модель является самым длинным коммерческим авиалайнером в мире. Благодаря удлинению фюзеляжа на 5,6 метра по сравнению с моделью 747-400, он может вместить на 66 мест больше, а объем багажного отсека был увеличен на 16%.

Свой первый полет 747-8 Intercontinental совершил в марте 2011 года, а уже в декабре он получил сертификацию FAA. Первым заказчиком стала компания Lufthansa.

В стандартной трехклассной компоновке этот самолет вмещает 467 пассажиров, но может разместить до 605 пассажиров. Всего было выпущено всего 48 пассажирских версий этого самолета.

3. Boeing 777-300/300ER – до 550 пассажиров

Самолет Boeing 777-300 и его модификации с увеличенной дальностью полета по-прежнему остаются ключевыми игроками в сфере перелетов на дальние расстояния. В типичной трехклассной компоновке он перевозит около 368 пассажиров или до 550 человек в конфигурациях с высокой плотностью размещения.

Boeing 777-300ER пошел еще дальше. Имея дальность полета около 7 300 морских миль (около 13,5 тысячи км), 777-300ER может выполнять рейсы на большие расстояния, комфортно перевозя от 350 до 400 пассажиров.

2. Boeing 747-400 – до 660 пассажиров

Boeing 747-400 часто называют "Королевой неба". Этот самолет был создан на основе оригинальной модели 747 и стал самой успешной версией этой серии – всего было выпущено почти 700 экземпляров.

"747-400 был разработан для перевозки большого количества пассажиров на большие расстояния. Стандартная трехклассная конфигурация обычно вмещала около 416 пассажиров, но авиакомпании могли увеличить это количество в зависимости от планировки. Как сообщает Airliners.net, вариант 747-400D с высокой плотностью размещения, который использовался для внутренних рейсов в Японии, мог перевозить до 568 пассажиров в двухклассной конфигурации, а в конфигурациях с максимальной плотностью – до 660 пассажиров", – добавляет автор.

1. Airbus A380-800 – до 853 пассажиров

Лидером рейтинга стал Airbus A380-800. Он считается самым большим пассажирским самолетом, который когда-либо строили. Имея длину 239,5 футов (73 метра) и размах крыльев почти 262,5 футов (80 метров), он остается единственным коммерческим реактивным самолетом с двумя пассажирскими палубами полной длины.

Разработчик пишет, что самолет может перевозить более 850 пассажиров в экономическом классе, а его сертифицированная максимальная вместимость в 853 пассажира не имеет аналогов в мире.

"Когда A380 вошел в эксплуатацию в авиакомпании Singapore Airlines в октябре 2007 года, он был предназначен для перевозки большого количества пассажиров между самыми загруженными аэропортами мира. На практике большинство авиакомпаний выбрали более просторные компоновки самолетов, которые обычно вмещают от 489 до 555 пассажиров в трех классах. С тех пор самолет совершил более 800 000 рейсов и перевез более 300 миллионов пассажиров, отметил европейский производитель, что делает его флагманом для авиакомпаний, которые ценят пространство и комфорт, а также вместимость", – говорится в материале.

Авиакомпания Emirates активно использует A380 на таких маршрутах, как Дубай – Лондон (Хитроу), Дубай – Нью-Йорк (Джон Кеннеди) и Дубай – Сидней. В то же время Singapore Airlines использует этот самолет на важных дальнемагистральных рейсах, таких как Сингапур – Лондон и Сингапур – Франкфурт.

Британская компания British Airways использует A380 на трансатлантических и азиатских маршрутах, в частности Лондон (Хитроу) – Лос-Анджелес и Лондон (Хитроу) – Гонконг.

Интересные факты о пассажирских самолетах

Ранее мы рассказывали о том, почему у самолетов Boeing носы острые, а у Airbus круглые. Дело не только в фирменном дизайне, но и в физике.

На дозвуковых скоростях ниже 1 Маха меньшая, более округлая форма носа фактически помогает уменьшить сопротивление и сгладить воздушный поток. И в новых моделях самолетов Boeing начал заимствовать "фишку" своего конкурента.

