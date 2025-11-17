Новые самолёты Boeing заимствуют черты дизайна Airbus, поскольку этого требуют современная аэродинамика.

Компании Boeing и Airbus производят большинство самых распространённых современных авиалайнеров, и самый простой способ отличить их — это взглянуть на их носы. Самолёты Boeing имеют более обтекаемую, вытянутую вперёд и напоминающую клюв переднюю часть, в то время как самолёты Airbus имеют более округлую переднюю часть с плавным изгибом сверху вниз. И, как объясняет портал jalopnik.com, это отличие не просто косметический эффект или предпочтительный выбор в дизайне — это результат десятилетий инженерной философии и истории аэродинамики.

Тенденция Boeing к заострённым носам появилась еще у самых первых самолётов B17 и 747 в 1916 году. В то время авиастроители считали, что сужающийся, более острый нос помогает уменьшить сопротивление и быстрее прорезать воздух.

Airbus, с другой стороны, появился гораздо позже, в 1970-х годах, когда компьютерное моделирование представило новую идею о том, что на дозвуковых скоростях ниже 1 Маха меньшая, более округлая форма носа фактически помогает уменьшить сопротивление и сгладить воздушный поток.

Причины, не связанные с аэродинамикой

Носовая часть самолёта также служит основным местом для размещения важнейших компонентов, таких как метеорадар, авионика и многое другое. Расположение этих компонентов внутри носовой части самолёта также влияет на передний профиль самолёта.

У Airbus обычно больше свободного пространства благодаря более округлой форме носовой части. Например, в модели A380 кабина пилотов расположена между двумя палубами, а не над ними, как в Boeing 747. Это было сделано с целью упростить обработку грузов и наземные операции, включая посадку пассажиров. Такое расположение кабины требовало более крупного и округлого носа для плавного соединения верхней и нижней палуб, а также для размещения необходимых компонентов.

С другой стороны, более заостренный облик Boeing и узкие фюзеляжи оставляют инженерам меньше места для размещения компонентов, поэтому всё — например, антенны радаров и проводка — умещается внутри более длинного, но более острого конуса.

Как Boeing следует по стопам Airbus

Некогда чёткое различие между философиями дизайна Boeing и Airbus начинает стираться. Новые самолёты Boeing заимствуют черты дизайна Airbus, поскольку этого требуют современная аэродинамика и повышение эффективности.

Например, Boeing 787 Dreamliner отказался от клювовидной формы и больше напоминает гибрид передней части самолёта Airbus и остроконечного сверхзвукового реактивного самолёта. Это сделано для повышения топливной эффективности, благодаря чему Boeing смог совершить на 787 Dreamliner рекордный перелет протяженностью 10 710 миль. Будущая модель 777X также следует той же философии проектирования.

