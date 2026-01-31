Вспоминаем, сколько стоили продукты питания в СССР, а что нельзя было купить ни за какие деньги.

Сейчас принято думать, что в СССР все было дорогим и дефицитным. Отчасти да, дефицита было много, но те, кто застал "совок" до сих пор ностальгируют по колбасе за 2,20 и мороженом за 19 копеек. Поэтому правда где-то посередине. Рассказываем, какими были цены на продукты в СССР - по чем был хлеб, крупы, сахар, масло и другие, а что купить в магазинах было невозможно, или только "по блату".

Какими были цены на продукты питания в СССР

Интересный факт: цены на продукты в Советском Союзе (как и на все остальное) могли не меняться годами. Поэтому очень часто их стоимость на упаковке указывали прямо в типографии. Таким образом перестраховывались и от спекуляции. Советский гражданин знал, что, зайди он в любой магазин, там везде будет хлеб по 16 копеек или сахар по 78 копеек, и не надо было "мотаться", чтобы купить дешевле.

Цены на основные продукты питания в СССР были такими:

Видео дня

хлеб-"кирпичик" серый - 16 копеек;

белый "кирпичик" - 20 копеек;

белый круглый хлеб - 40 коп.;

сахар-песок - 78 коп/кг и 84 коп/кг;

сахар-рафинад - 1 руб. 4 коп;

мука пшеничная - 46 коп/кг;

растительное масло - 1 руб. 70 коп/литр.

манка - 55 коп/кг;

рис - 88 коп/кг.

Гречка стоила 56 коп/кг, но была очень дефицитным товаром (непонятно, почему на самом деле).

Молочные продукты:

молоко в бутылке (1 л) - 46 коп, 0,5 л - 28 коп;

творог обезжиренный - 46 коп;

творог "Днепровский" - 1 руб. 60 коп;

сметана - 0,28 коп;

масло сливочное - 3 руб. 40 коп/кг;

сырок плавленный "Дружба" - 14 коп.

Твердый сыр был одного сорта - "Голландский" - по 2 руб. 20 коп/кг.

Мясо, яйца и колбаса:

мясо - 4,50-4,80 руб/кг;

суповой набор (кости с остатками мяса) 1 кг - 0.76 коп;

яйца (10 шт.) - 70 коп;

колбаса "Чайная" - 1,60 руб/кг;

"Докторская" - 2,20 руб/кг.

"Ветчина московская" стоила 3,50 руб/кг, это было дорого, поэтому ее практически не покупали.

Из напитков хорошим считался чай "Индийский" - 95 коп. за пачку 100 грамм. Кофе был в дефиците (в зернах стоил 45 руб/кг) и его практически не пили.

Советское мороженое - это отдельная история. Оно часто продавалось на развес, поэтому за ним выстраивались целые очереди - одна продавщица не успевала отвешивать:

молочное мороженое было самым дешевым - 9-11 коп;

сливочное в бумажном стаканчике с палочкой - 13 коп;

такое же, но с какао - 15 коп;

пломбир в вафельном стаканчике (был одним из самых вкусных) - 19 коп.

Мороженое "Каштан" в шоколаде и на палочке уже стоило 28 коп.

Из советских пирожных самыми популярными были "Картошка и "Корзиночка" - по 22 копейки. В школьных буфетах также продавали большие бублики по 5 коп. и "звездочку" с повидлом - по 8 коп.

Большая шоколадка "Аленка" (100 г) стоила 80 копеек, а конфеты "Горошек" - 1.10 руб/кг. Торт считался роскошью, а "Киевский" и тогда был дорогим - по 3 рубля.

Отдельно можно упомянуть советский "фастфуд". Чаще всего на улице продавались жареные пирожки с капустой, картошкой, рис-яйцо - стоили они 4-5 коп. Запивали все это дело газировкой из автомата: без сиропа она стоила 1 коп, с сиропом - 3 коп. Квас стоил тоже по 3 коп/стакан или 12 коп/литр.

Можно было зайти в ближайший гастроном и заказать себе стакан сока - томатного, яблочного, тыквенного, шиповника или другого - всего за 10 коп. Особенностью было то, что разовых пластиковых стаканчиков тогда не было - все пили из одного, стеклянного, который после просто ополаскивали водой. И, что самое интересное, - не боялись заболеть.

Какие продукты были дефицитом в СССР

Помните, "бородатый" анекдот: как-то иностранец зашел в советский гастроном и неосторожно спросил у продавщицы: "Почему у вас в продаже нет черной икры?" "Спроса нет", - ответили ему. Он не поверил и полдня простоял в магазине - действительно, икру никто не спросил.

Эта ирония говорит о том, что импортные продукты в СССР - и не только они - были дефицитом. Люди знали, что "это" или "то" купить нереально, поэтому никогда о них и не спрашивали.

Кроме красной и черной икры, были в дефиците лимоны и бананы, апельсины и мандарины появлялись только перед Новым годом. Но к категории дефицитных относились и обычные товары - например, та же гречка или кофе. Трудно было достать соду и черный молотый перец, дефицитными были сгущенка и соленая селедка. Зато хек и скумбрия были в продаже всегда и довольно дешевые. Такой вот парадокс.

Ранее мы рассказывали, какие были цены в ресторане СССР и кто туда ходил.

Вас также могут заинтересовать новости: