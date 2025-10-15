Старшее поколение поделилось воспоминаниями о том, что подавали и сколько брали денег в советских ресторанах.

В советские времена поход в ресторан не был обыденностью. Жители СССР чаще питались дома или в столовых, а в заведения ходили "по праздникам". Тем не менее культовые и известные рестораны все же существовали, хотя меню были в них совсем не похожи на современные.

Сколько стоил поход в ресторан в СССР и как кормили

Своими воспоминаниями о культуре питания в Советском Союзе поделились пользователи Reddit. Как рассказали свидетели той эпохи, питание в кафе и ресторанах было непопулярно из-за дороговизны. Если люди и ели вне дома, то только в столовых у места учебы или работы.

Советские рестораны были в самом высоком диапазоне цен, а открывалось их мало. Если в крупных городах вроде Москвы, Киева, Одессы работали пару десятков точек, то в провинции могло не быть ни одного заведения.

Цены в ресторане СССР были высокими, хотя качество им не соответствовало. Как вспоминают очевидцы, вкусные блюда были скорее удачей. К тому же официанты не пытались угостить гостям и могли открыто грубить, ведь работали за одну зарплату: чаевые как "изобретение Запада" не поощрялись. Время ожидания одного блюда составляло в среднем 40 минут.

Конечно, существовали и хорошие рестораны, но обычному гражданину попасть в них было невозможно. Они действовали только для элиты: политиков, высокопоставленных членов КПСС, писателей, артистов, иностранцев.

В обычных точках большого ажиотажа не было. Но гостей принимали гораздо охотнее, если они предъявляли на входе пятирублевую купюру или были знакомы с известным лицом. Так что блат в Советском Союзе существовал даже при походе в ресторан.

Некоторые заведения подавали только один вид еды. Например, были чебуречные, пирожковые или пивные кафе. В целом, блюда в ресторанах СССР повторяли домашние. Полностью отсутствовали любые заграничные яства вроде пиццы, гамбургеров, суши. Вся еда была знакома обычному советскому гражданину.

В некоторых точках алкоголь отсутствовал, либо был очень дорогим или некачественным. Поэтому гости тайком разливали под столом принесенную с собой водку. Если правилами ресторана это было запрещено, то официанты соглашались закрыть глаза на нарушение за финансовое поощрение.

Нередкими были случаи обвешивания гостей, воровства продуктов, экономии на сырье. Повара забирали домой мясо, сыр и рыбу, а в еду для гостей вмешивали хлеб и майонез.

В Facebook-группе "Клуб корінного киянина" показали меню советских ресторанов на примере киевского заведения "Столичный" 1975 года. На фото можно увидеть, сколько стоил суп в СССР, а также котлеты, салаты и десерт.

Если заказать первое, второе, салат и десерт, то один человек мог заплатить в целом от 5 до 10 рублей. Однако в рестораны редко приходили в одиночку - официанты гораздо охотнее принимали большие группы, которые оставляли солидный чек. К тому же компания обязательно заказывала алкоголь. В таком случае счет мог достигать 25-30 рублей, что при средней зарплате 100-150 рублей выглядит значительной суммой.

Молодых украинцев может удивить, что советские граждане почти не знали об обычном для нас кофе. Дома и во всех заведениях в лучшем случае пили чай, а в худшем - напитки из цикория или желудей. Кофейные зерна были в дефиците, как и большинство импортных товаров. Поэтому показатель того, сколько стоила чашка кофе в СССР, мог достигать заоблачных значений.

