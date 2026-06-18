Морская и поваренная соль заметно отличаются по происхождению и свойствам.

Соль – один из самых привычных продуктов на кухне, но даже у нее есть разновидности. Она может по-разному добываться, обрабатываться и даже ощущаться на вкус, хотя на первый взгляд речь идет об одном и том же ингредиенте. О том, что лучше - морская соль или обычная, а также чем они отличаются на молекулярном уровне, пишут эксперты из портала Santa Prisca and co.

Чем морская соль отличается от обычной - как их добывают

В большинстве стран мира чаще используют каменную (поваренную) соль, однако в прибрежных регионах и некоторых островных государствах большей популярностью нередко пользуется морская соль благодаря своей доступности.

Самое очевидное, чем морская соль отличается от поваренной, - это метод ее получения. Ведь хотя обе происходят из воды, путь к нашему столу у них принципиально разный.

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Морскую соль получают путем естественного испарения воды под действием солнца и ветра. В результате образуются мягкие кристаллы, которые сохраняют часть природных минералов. А вот каменная соль добывается из подземных залежей механическим способом – это остатки древних морей, которые высохли миллионы лет назад.

При этом различия в происхождении и способе производства напрямую влияют на свойства продукта - будь то морская соль или каменная.

Первая сохраняет часть природных минералов и отличается более мягким, насыщенным вкусом. А вот каменная соль часто проходит дополнительную промышленную обработку: ее очищают, измельчают, а также могут добавлять антислеживающие вещества, чтобы предотвратить комкование. В результате получается продукт с более однородным составом и вкусом, основу которого составляет почти чистый хлорид натрия.

Какая соль лучше - морская или каменная

С точки зрения состава разница также заметна. Нерафинированная морская соль содержит небольшое количество природных минералов, таких как магний, кальций и калий. Именно они формируют ее более мягкий вкус. А вот в рафинированной каменной соли эти элементы в большей степени удаляются, а иногда затем искусственно восполняются, например, йодом.

Если же вас интересует, что полезнее - морская соль или йодированная, то следует иметь в виду, что последняя, в процессе промышленной очистки, теряет не только примеси, но и часть естественных микроэлементов.

Это, в частности, объясняет, чем морская соль лучше обычной: она воспринимается как более "цельный" продукт, так как сохраняет природный набор веществ без дополнительного обогащения.

Какая соль самая полезная

Из того, что лечит морская соль, прежде всего стоит выделить ее роль в ванной терапи, полосканиях и других домашних процедурах, так как она может помогать уменьшать отеки, расслаблять мышцы и облегчать некоторые симптомы заболеваний кожи.

Йодированная соль, в свою очередь, служит дополнительным источником йода и помогает поддерживать его нормальный уровень в организме, снижая риск развития йододефицита.

Таким образом, нельзя прямо сказать, что лучше - морская соль или поваренная, однако первая ближе к своему природному состоянию, вторая – к стандартизированному промышленному продукту. Выбор между ними зависит от того, что важнее лично для вас: более естественный вкус и минимальная обработка или универсальность.

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