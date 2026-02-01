5 рыбных консерв, которые стоит всегда иметь под рукой

Отмечается, что консервированная рыба несет неоценимую пользу.

Хотя консервированная рыба всегда была популярна во всем мире, в последние пару лет она действительно находится в центре внимания. В этих ярких банках с морепродуктами скрывается целый кладезь полезных веществ, таких как омега-3, витамины и много белка, при этом они содержат меньше калорий и углеводов.

Издание Tasting Table назвало самые полезные рыбные консервы.

Сардины

Сардины – один из самых питательных продуктов, которые можно купить. Они содержат большое количество омега-3, полезных жиров, которые помогают клеткам функционировать правильно, особенно в мозге и глазах, а также способствуют здоровью сердца, повышают уровень хорошего холестерина и помогают поддерживать низкое кровяное давление. Одна порция, состоящая из пяти небольших сардин в масле с костями, содержит почти 15 граммов белка, 45 миллиграммов кальция и 7 граммов полезных жиров, и все это без сахара и углеводов.

Тунец

В 100 граммах тунца содержится 29 граммов белка и нет углеводов, что идеально подходит для тех, кто хочет нарастить мышечную массу или предпочитает более легкую пищу, которая все равно дает чувство сытости и удовлетворения. Тунец также содержит мало жира. Кроме того, та же порция весом 100 граммов содержит около 34% суточной рекомендуемой нормы витамина D, которого большинству из нас не хватает, особенно в зимние месяцы. Один из важных моментов, который нужно знать о тунце, – это то, что он, как правило, содержит больше ртути, чем другие консервированные морепродукты, поэтому, если вы часто едите морепродукты, выбирайте тунца "лайт" или "скайпджек", которые, как показали исследования, содержат меньше ртути. Также рекомендуется избегать тунца при беременности.

Анчоусы

Консервированные филе анчоусов содержат много соли. В одной порции из пяти анчоусов содержится 5-6 граммов белка, а также около 30% суточной нормы рекомендуемого потребления натрия. Анчоусы также содержат небольшое количество селена и железа, а также кальция, благодаря своим крошечным косточкам. Однако одним из самых питательных аспектов небольшой порции анчоусов является содержание омега-3. В пяти анчоусах содержится более 400 мг омега-3. Анчоусы также содержат меньше ртути, чем многие другие виды рыб.

Лосось

В 100-граммовой порции содержится 23 грамма белка без сахара и углеводов и менее 170 калорий. Консервированный лосось также содержит огромное количество омега-3 жирных кислот - 1227 миллиграммов, а также 21 микрограмм витамина D, что составляет около 105% от суточной рекомендуемой нормы. Консервированный лосось также является хорошим источником кальция и фосфора.

Скумбрия

В 100 граммах скумбрии содержится 23 грамма белка и целых 1230 миллиграммов омега-3. Как и другие мелкие рыбы, скумбрия содержит меньше ртути, чем ее более крупные океанские сородичи, особенно тихоокеанские и атлантические виды. Порция скумбрии также содержит почти 7 граммов витамина B12, что составляет около 290% от рекомендуемой суточной нормы, а также 36% от суточной нормы витамина D. Скумбрия также содержит антиоксидант - селен, и имеет больше кальция, чем молоко.

