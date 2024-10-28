Такие лягушки проводят большую часть своей жизни под землей.

Вид индийской пурпурной лягушки больше напоминает нечто среднее между бегемотом, землеройкой и обычной лягушкой. Она имеет широкое, раздутое тело, крошечные круглые глаза и крепкие конечности. Также ее называют свиноносой лягушкой, ведь она имеет выпяченное вперед рыло, пишет Forbes.

Пурпурная лягушка или Nasikabatrachus sahyadrensis почти все время живет под землей в Западных Гатах (горы в Индии). Несмотря на то, что ее родословная существует давно, еще во времена динозавров, этот вид открыли только в 2003 году.

Западные Гаты - это горный хребет длиной примерно 1600 километров, лежащий в юго-западной части Индии. Эти горы даже древнее Гималаев, ведь образовались, когда распался доисторический континент Гондвана.

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"Родословная пурпурной лягушки делает ее "живым ископаемым" - она процветала и развивалась независимо от других семейств лягушек с Мелового периода, по меньшей мере 66 миллионов лет назад. Это произошло за миллионы лет до образования Австралийского и Антарктического континентов, которые отделились после распада Гондваны", - рассказали в издании.

Семейство Nasikabatrachidae содержит только два вида: пурпурную лягушку и ее близкого родственника, который был описан в 2017 году. Самым удивительным является то, что ближайшие родственники этих лягушек живут за тысячи километров по ту сторону Индийского океана. В частности исследование показало, что им является семейство Sooglossidae - группа лягушек, которая живет на расстоянии 4000 км на Сейшельских островах.

В издании отметили, что пурпурные лягушки проводят свою жизнь под землей и являются хорошими копателями. Они используют свой клиновидный череп и сильные конечности, чтобы рыться в почве. Благодаря своему удлиненному рылу они могут питаться термитами, муравьями, дождевыми червями и другими беспозвоночными.

В течение года они лишь на несколько дней выходят из-под земли, чтобы спариться.

В Forbes добавили, что головастиков пурпурной лягушки едят коренные жители юго-западной Индии, ведь считают, что они обладают лечебными свойствами. Иногда детей заставляют носить амулеты, сделанные из лягушки, ведь верят, что это поможет им уменьшить страх перед штормами в таком очень сильном дождливом регионе.

"Головастики, доступные только перед проливными дождями ежегодно, считаются местным деликатесом. Такая практика, а также вырубка лесов в местах обитания лягушки с коммерческой целью являются основными угрозами для этого уже исчезающего и малоизученного вида", - подчеркнули в материале.

В издании подытожили, что мест размножения пурпурной лягушки не много, а все они расположены за пределами природоохранных территорий. Несмотря на то, что оценки численности популяции отсутствуют, местные общины признают, что несколько десятилетий назад она была выше, и, вероятно, быстро сокращается.

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